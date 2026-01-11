LaLiga insiste en que la piratería "no es libertad de expresión", sino "una estructura criminal que roba valor"

LaLiga ha reiterado este domingo que la piratería no es "libertad de expresión", sino "una estructura criminal que roba valor, debilita sectores estratégicos y expone al usuario a riesgos reales", por lo que llama a los países a realizar un esfuerzo global contra ella.

Apoyándose en un artículo en la red social LinkedIn del CEO de la empresa de contenido en nube y seguridad Akamai, Tom Leighton, LaLiga denuncia el "modelo ilegal" de la ciberpiratería. "La piratería digital no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Tiene que ver con el dinero. Y con un modelo ilegal que debilita industrias, frena inversión y pone en riesgo miles de empleos", destacó la patronal.

En este sentido, destaca que la piratería supone "una estructura criminal que roba valor, debilita sectores estratégicos y expone al usuario a riesgos reales". "Desde LaLiga llevamos años denunciando que ciertos intermediarios tecnológicos siguen facilitando la piratería con total impunidad, ignorando resoluciones judiciales y escudándose en discursos que distorsionan el debate", manifestó.

Además, señala que el artículo recuerda que existen "tecnologías eficaces para frenar la piratería sin afectar al rendimiento". "La diferencia está en la voluntad de aplicarlas. Desde LaLiga valoramos que compañías como Akamai adopten una política firme, coherente y responsable frente a este problema", subrayó.

"Mientras el CEO de Cloudflare se escuda públicamente en una supuesta "libertad de internet" para justificar su inacción, su plataforma facilita la piratería global. Akamai, por su parte, compite en el mismo sector, ofreciendo servicios similares, pero desde una posición de liderazgo consolidado y con mayor escala, y su actuación demuestra que es posible crecer cumpliendo con la ley y defendiendo un ecosistema digital más seguro y sostenible", apuntó.

Por otra parte, LaLiga destaca los puntos clave del artículo. "La piratería es un negocio criminal a gran escala, combatirla nada tiene que ver con restringir derechos", afirmó. "Hay plataformas que la permiten y justifican -y están cooperando activamente con un delito, aunque intenten justificarlo con discursos vacíos-", resaltó.

"La respuesta debe ser global, legal y coordinada, con colaboración entre gobiernos, actores tecnológicos y titulares de derechos. Proteger la propiedad intelectual también es proteger al usuario. No actuar tiene consecuencias: pérdida de valor, empleo y sostenibilidad", expresó. "Combatir la piratería no es censurar internet ni limitar derechos. Es defender la legalidad, proteger industrias, empleos y a los usuarios", finalizó.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también insistió en la necesidad de atajar este problema. "La piratería no es libertad de expresión: es un negocio criminal. Y en los deportes en directo hay una regla simple: si lleva horas, ya has perdido", recalcó.

También subrayó "dos verdades incómodas" expresadas por Leighton. "La piratería también es un problema de ciberseguridad (malware, fraude, credenciales robadas). La tecnología existe para actuar rápidamente sin sacrificar el rendimiento ni el debido proceso", dijo. "El verdadero debate no es 'bloquear o no'. Es: ¿Está diseñando su infraestructura para disuadir el crimen o para hacer la vista gorda?", concluyó