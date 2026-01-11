Agencias

El italiano Andrea Bocelli actuará en ceremonia inaugural de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo

Guardar

El tenor italiano Andrea Bocelli actuará en la ceremonia de inaugiración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo del próximo mes, veinte años después de cantar en la ceremonia de clausura de los Juegos de Invierno de Turín 2006.

Los organizadores desvelaron este domingo el nombre de Bocelli, "una de las voces más reconocibles del panorama artístico internacional y un símbolo de la excelencia italiana en todo el mundo".

La ceremonia de inauguración está prevista para el 6 de febrero en el estadio San Siro de Milán. Otras actuaciones confirmadas son las de la cantante estadounidense Mariah Carey y la cantante italiana Laura Pausini.

"Una vez más, expresará el espíritu de los Juegos a través del patrimonio musical de Italia, reconocido mundialmente", explicó el comunicado sobre Bocelli, y añadió que la actuación combinará "la interpretación artística con la esencia de los valores olímpicos".

Bocelli, de 67 años, tiene un largo historial de actuaciones en eventos deportivos. Además de la ceremonia de clausura de Turín, ha actuado en la inauguración de la Eurocopa 2020, en una final de la Liga de Campeones y en el sorteo del Mundial del mes pasado en Washington. Los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo se celebrarán del 6 al 22 de febrero y serán seguidos en marzo por los Juegos Paralímpicos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Catar forma a diplomáticos talibanes en Kabul en un paso hacia su proyección internacional

Infobae

Trump afirma que último petrolero incautado regresa a Venezuela y venderán crudo mediante su acuerdo

El mandatario estadounidense anunció que una embarcación retenida en el Caribe retorna al país sudamericano, mientras empresas estatales celebran el desarrollo conjunto y la comercialización de hidrocarburos bajo un novedoso acuerdo energético negociado entre ambas administraciones

Infobae

Al menos 20 muertos en Chad tras enfrentamientos entre el Ejército y milicianos sudaneses

Infobae

Detienen al exministro de Obras Públicas de Bolivia por un delito de perjuicio económico

Edgar Montaño, antiguo responsable de infraestructura boliviano, fue arrestado por presuntas irregularidades millonarias en un contrato vial, mientras autoridades piden prisión preventiva e investigan a más personas ligadas al presunto desfalco estatal

Detienen al exministro de Obras

Juárez vence a Mazatlán en el comienzo del torneo Clausura mexicano

Infobae