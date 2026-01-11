El italiano Andrea Bocelli actuará en ceremonia inaugural de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo

El tenor italiano Andrea Bocelli actuará en la ceremonia de inaugiración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo del próximo mes, veinte años después de cantar en la ceremonia de clausura de los Juegos de Invierno de Turín 2006.

Los organizadores desvelaron este domingo el nombre de Bocelli, "una de las voces más reconocibles del panorama artístico internacional y un símbolo de la excelencia italiana en todo el mundo".

La ceremonia de inauguración está prevista para el 6 de febrero en el estadio San Siro de Milán. Otras actuaciones confirmadas son las de la cantante estadounidense Mariah Carey y la cantante italiana Laura Pausini.

"Una vez más, expresará el espíritu de los Juegos a través del patrimonio musical de Italia, reconocido mundialmente", explicó el comunicado sobre Bocelli, y añadió que la actuación combinará "la interpretación artística con la esencia de los valores olímpicos".

Bocelli, de 67 años, tiene un largo historial de actuaciones en eventos deportivos. Además de la ceremonia de clausura de Turín, ha actuado en la inauguración de la Eurocopa 2020, en una final de la Liga de Campeones y en el sorteo del Mundial del mes pasado en Washington. Los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo se celebrarán del 6 al 22 de febrero y serán seguidos en marzo por los Juegos Paralímpicos.