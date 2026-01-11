Al menos seis muertos en una accidente de avioneta en el departamento colombiano de Boyacá

El cantante Yeison Jiménez, figura representativa de la música popular en Colombia y quien se desempeñó como jurado en programas musicales de televisión, figura entre las seis personas que fallecieron el sábado en un accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Según informó la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia a través de un comunicado, la avioneta en la que viajaba Jiménez con destino a la ciudad de Medellín se precipitó, provocando la muerte de todos sus ocupantes.

De acuerdo con la información publicada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y retomada por varios medios colombianos, el siniestro aéreo se produjo en horas de la mañana, activándose rápidamente el protocolo de emergencia. Equipos de rescate y miembros de la Policía Nacional acudieron al lugar del impacto para llevar a cabo las labores correspondientes, encontrando a los seis tripulantes sin vida. El organismo oficial confirmó: "Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez".

El accidente movilizó a personal especializado de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, quienes se trasladaron a la zona del siniestro con el objetivo de determinar las causas exactas del evento. El medio informó que hasta el momento no se han detallado las razones que desencadenaron la caída de la aeronave, mientras los técnicos recogen evidencias clave para establecer una hipótesis fundamentada sobre las circunstancias del incidente.

La tragedia impactó de manera particular al sector cultural del país y a los seguidores de Jiménez, un músico de 34 años con amplia trayectoria. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil expresó sus condolencias mediante un mensaje dirigido a los familiares, amigos y seguidores de Jiménez, extendiendo su solidaridad a todos los afectados por la tragedia. "La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación. Nos unimos en solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor para el país y la industria cultural", señaló el comunicado publicado por la autoridad aeronáutica.

La aeronave accidentada tenía como destino la ciudad de Medellín, punto de conexión relevante para los viajeros de la región centro del país. La información detallada por las autoridades indicó que el tramo del vuelo comprendía una ruta habitualmente transitada tanto para fines personales como profesionales.

Según recogió la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el despliegue de los equipos de emergencia en la zona incluyó tanto la atención directa a las víctimas como la colaboración en el aseguramiento del área para facilitar las investigaciones. El personal encargado procedió a establecer un perímetro en el sitio del impacto entre Paipa y Duitama, contribuyendo a la preservación de los elementos necesarios para el análisis técnico y jurídico del hecho.

Hasta el momento, los organismos encargados no han publicado el listado completo de las víctimas, aunque confirmaron la presencia y fallecimiento del artista Yeison Jiménez, cuya actividad pública y profesional lo mantenía entre las figuras reconocidas a nivel nacional. El medio consignó que el accidente generó reacciones inmediatas en redes sociales y espacios comunitarios de todo el país, dada la relevancia de la víctima principal.

La investigación sobre las causas del siniestro continúa bajo la coordinación de expertos de aviación y técnicos designados por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, quienes trabajan en la recopilación de datos, análisis de las condiciones meteorológicas y revisión de los registros de vuelo. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil reiteró que los resultados preliminares se darán a conocer cuando las pesquisas lo permitan, con el fin de esclarecer los hechos y adoptar posibles recomendaciones para futuras operaciones aéreas.