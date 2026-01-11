1-1. El Levante y el Espanyol empatan presa de su falta de gol

Valencia, 11 ene (EFE).- El Levante y el Espanyol empataron a uno en el partido disputado este domingo en el Ciutat de València en un encuentro en el que ambos goles se marcaron en un minuto y en el que los dos equipos pagaron cara su falta de gol y de creación de juego ofensivo.

Impulsado por la victoria de la jornada anterior ante el Sevilla y con la necesidad de sumar el primer triunfo de la temporada en su casa, el Levante comenzó el encuentro con mayor energía y en los diez minutos iniciales gozó de hasta tres ocasiones de gol prácticamente consecutivas.

Kareem Tunde firmó la mejor ocasión 'granota' con un disparo raso desde la frontal que blocó Marko Dmitrovic y después lo intentó con un remate lejano que salió cerca de la portería del Espanyol. Luego, Iker Losada probó suerte dentro del área pero el balón salió desviado.

Sin la posesión, el Levante también era mejor. Su presión impedía al Espanyol jugar con comodidad y solo un disparo de Edu Expósito que no inquietó a Mathew Ryan fue lo que pudo generar en los primeros cuarenta minutos. Tuvo que esperar hasta prácticamente el descanso para hacer su primer aviso serio, pero el remate de Carlos Romero dentro del área totalmente solo no encontró portería.

Ese aviso se repitió nada más arrancar la segunda parte con el mismo protagonista pero con distinto final. De nuevo Carlos Romero dentro del área se encontró con un balón llovido que remató a bote pronto y que lo mandó a la escuadra de la portería de Ryan.

Era el minuto 53 y el golpe parecía ser duro para un dominador Levante, pero ocurrió todo lo contrario. En la jugada posterior, Iker Losada se plantó dentro del área tras un servicio de Dela y definió a la perfección ante la salida de Dmitrovic. El gol impulsó a un Levante que tuvo el segundo de nuevo en la cabeza de Losada solo cinco minutos después, pero no acertó a rematar con todo a placer.

El Espanyol trató de reaccionar y su entrenador, Manolo González, puso sobre el césped a Roberto, a Javi Puado y a Ramón Terrats con todavía veinte minutos por jugar, pero la mala suerte se cebó con Puado. El jugador del Espanyol, que regresó el pasado fin de semana tras superar una entorsis en la rodilla sufrida en octubre, apenas duró tres minutos en el campo después de una acción con el ariete 'granota' Iván Romero.

Con el paso de los minutos, tanto Levante como Espanyol trataron de buscar una ocasión de gol que pudiera romper el empate, pero las llegadas no se traducían en peligro real. Solo en centros que no inquietaban ni a Ryan ni a Dmitrovic. En busca de un cambio, el entrenador del Levante, Luís Castro, dio entrada a Etta Eyong y a José Luis Morales ya en los últimos minutos.

Pero, a pesar de los cambios ofensivos, el partido terminó muriendo en la portería del Levante. El Espanyol recuperó la posesión y trató de acercarse a los dominios de Ryan, pero los centros laterales de Dolan y de Edu Expósito los despejó la defensa local para salvar el empate y sumar un punto.

Ficha técnica.

1 Levante UD: Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Pampín; Arriaga (Vencedor, min. 78), Martínez; Tunde (Morales, min.88), Álvarez (Olasagasti, min.78), Losada (Espí, min.64); Romero (Eyong, min.88).

1 Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Expósito; Carreras (Terrats, min.69), Milla (Puado, min.69 - Pickel, min. 72), Dolan; Kike García (Roberto, min.60).

Goles: 0-1: Carlos Romero, min.53. 1-1: Iker Losada, min. 54.

Árbitro: César Soto Grado (comité riojano). Amonestó por parte del Levante a su entrenador, Luís Castro (min.94), y por parte del Espanyol a Kike García (min.46).

Incidencias: partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports que enfrentó al Levante y al Espanyol en el estadio Ciutat de València ante 20.501 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de Delia Bullido, trabajadora del Levante durante 25 años y que falleció de cáncer el pasado 26 de diciembre a los 49 años.