Rosario Flores va a ser abuela

Las exclusivas de los embarazos es su seña de identidad, pero esta no se la esperaba nadie: Rosario Flores será abuela por primera vez. Así lo anunciaba en exclusiva Lydia Lozano en '¡De viernes!' nada más comenzar el programa: "Lolita, no te enfades. Rosario, no te enfades", les advertía.

La comunicadora informaba a todos los espectadores que Lola, primogénita del artista, está de cinco meses y "se encuentra bien". Lola mantiene una relación con el cantautor Cosme Daniel Juan desde hace varios años y ahora consolidan su historia con esta buena noticia.

"Es la segunda que voy a dar una noticia de esta familia y ella se enfadó muchísimo conmigo. Ahora se va a enfadar otra persona, la hermana", comenzaba diciendo la colaboradora de televisión antes de anunciar la buena nueva.

"La hija de Rosario es una niña que sale muy poco en prensa, no le gusta, es una chica que le gusta estar detrás. Ha sido ayudante de casting, por ejemplo, de 'Juegos de tronos', se lo curra, trabaja con su madre... Una profesional: se dedica a la fotografía y a la ilustración, es hija de Carlos Orellana que estuvo en el primer 'Gran Hermano VIP' de esta casa", explicaba Lydia.

