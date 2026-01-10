Probamos OnePlus Watch Lite: cumple con sus funciones y sobresale por su diseño y autonomía de más de una semana

Durante un mes de uso, la experiencia con el OnePlus Watch Lite evidenció grandes ventajas en autonomía, con una sola carga suficiente para superar más de siete días de funcionamiento en condiciones de uso habituales, así como un diseño notablemente ligero y cómodo que facilita llevarlo puesto en cualquier actividad diaria. Según publicó Portaltic, el dispositivo, presentado por OnePlus en diciembre del pasado año, representa la apuesta de la marca por fortalecer su presencia en el mercado de relojes inteligentes a través de un producto dotado de funciones de seguimiento de salud, batería de larga duración y materiales pensados para el uso cotidiano.

Tal como detalló Portaltic, el OnePlus Watch Lite integra un cuerpo de acero inoxidable de solo 35,1 gramos y 8,9 mm de grosor, acompañado de una pantalla redonda de 1,46 pulgadas. El diseño se adapta de forma sencilla a la muñeca y reduce la sensación de portar el dispositivo, cualidad a la que también contribuye una correa flexible y fácil de limpiar, fabricada en material gomoso, en combinación blanco crudo y naranja para la versión plateada. En la variante negra, la correa también cambia al color correspondiente. El sistema para retirar y acoplar la correa utiliza ganchos que permiten operaciones rápidas, útiles después de una sesión deportiva.

En lo referente a la pantalla, el dispositivo cuenta con un panel AMOLED de 464 x 464 píxeles que ofrece brillo de 600 nits en condiciones normales, pero puede elevarse a 1.500 nits en modo de alto brillo y llegar hasta 3.000 nits durante la práctica de deporte al aire libre. Según consignó Portaltic, esto facilita la lectura y consulta de datos bajo distintas condiciones de luz. El cristal de zafiro 2.5D aporta una capa extra de protección para minimizar arañazos, mientras que las certificaciones IP68 y 5ATM garantizan resistencia al polvo e inmersiones en agua de hasta 50 metros. La función Aqua Touch asegura el funcionamiento del panel táctil con los dedos húmedos, prestación útil para deportes acuáticos o en situaciones cotidianas como la ducha. Pese a esta protección, el modelo no está orientado al buceo ni a deportes extremos que exijan resistencia a impactos severos.

La batería de 330 mAh es uno de los aspectos que más sobresalen en las pruebas realizadas por Portaltic, dado que en condiciones de uso ligero alcanza hasta 10 días, aunque con aplicaciones más intensas, como entrenamiento deportivo cuatro veces a la semana y monitorización de salud, la autonomía permanece por encima de siete días. La integración de carga rápida permite reponer hasta el 80% de la capacidad en menos de 60 minutos, y con una sesión de 10 minutos se obtiene energía suficiente para emplear el reloj más de 24 horas. El cable cargador presenta cierta fragilidad en comparación con otros sistemas presentes en dispositivos rivales, según el reporte del medio.

En cuanto a las funcionalidades de salud y deporte, el reloj ofrece el sistema ECG2 avanzado, que mide hasta 12 parámetros diferentes en un único escaneo de 60 segundos al colocar el dedo sobre el sensor situado en el lateral. Entre los valores que calcula, se incluyen la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la rigidez arterial y la función respiratoria. La aplicación Mind and Body agrega ejercicios específicos de respiración y seguimiento del bienestar, mientras que también se ofrece control del sueño, ciclos menstruales y otros indicadores de interés sanitario. Estos datos se visualizan en gráficos interpretables de manera sencilla por el usuario, como la puntuación del sueño, que expone detalles sobre su duración, las interrupciones y fases profundas o la posible detección de dificultades respiratorias.

Para la monitorización deportiva y de ejercicio físico, el OnePlus Watch Lite incorpora más de 100 modos orientados al seguimiento de actividades como carrera, ciclismo, natación o bádminton. El dispositivo recopila métricas como número de vueltas, ritmo, distancia y calorías gastadas, apoyado por un GPS de doble banda (L1/L5) que garantiza mediciones de localización y precisión adecuadas. No obstante, Portaltic advierte que el reloj se orienta a un público generalista, quedando fuera de las necesidades de deportistas profesionales o usuarios que practiquen deportes muy específicos.

Desde el punto de vista de la experiencia de usuario, el sistema operativo OxygenOS Watch 7.1 posibilita una navegación ágil a través de menús claros. Es posible acceder a todas las aplicaciones pulsando el botón de la corona, distribuidas visualmente con iconos circulares, y las funciones principales se despliegan deslizando hacia derecha o izquierda sobre la pantalla principal. El dispositivo integra múltiples esferas personalizables, lo que permite adaptar su apariencia al gusto del usuario. Algunas limitaciones reseñadas por Portaltic en el software incluyen la ausencia de Play Store, que restringe la instalación de aplicaciones adicionales, y la imposibilidad de responder mensajes desde la propia pantalla, aunque sí notifica el contenido recibido en servicios como WhatsApp. El calendario solo sincroniza los eventos futuros programados desde el teléfono vinculado y no muestra información completa de otros días.

El reloj integra NFC y aplicación Cartera, pero actualmente no permite la realización de pagos directamente desde la muñeca, otra restricción en comparación con alternativas de gama superior. Una novedad dentro de la línea de OnePlus es la compatibilidad con sistemas iOS y Android, función que lo convierte en el primer modelo de la compañía operable también con iPhone, siempre utilizando la aplicación OHealth para gestionar la sincronización y el acceso a las diferentes funciones.

El OnePlus Watch Lite se comercializa a un precio de 179 euros, cifra que según Portaltic lo sitúa en el segmento de entrada frente a otros relojes inteligentes de mayor coste. Su principal atractivo radica en la facilidad y comodidad para un uso diario permanente, la autonomía proporcionada entre cargas y la suficiente variedad de herramientas para monitorizar tanto la actividad física cotidiana como diversos parámetros de salud. El producto responde así al planteamiento que OnePlus denomina “llevar el espíritu de Never Settle al mundo de los wearables”, materializando en un reloj inteligente enfocado en usuarios que buscan un acompañamiento tecnológico continuo sin las exigencias de dejar el teléfono móvil en casa o reemplazar dispositivos de mayor especialización.