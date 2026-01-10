Paola Olmedo, ¿vio la entrada de Carmen Borrego en 'GH DÚO'?

Consultada por la prensa sobre la participación de Carmen Borrego en la nueva edición de "GH DÚO", Paola Olmedo manifestó que no siguió el debut televisivo de quien fuera su suegra, motivando su decisión en cuestiones personales relacionadas con su estado de salud actual. A pesar de no haber visto el ingreso de Borrego al conocido reality, Olmedo comunicó públicamente su respaldo, subrayando que le parecería positivo que Borrego alcanzara el triunfo en el concurso, considerando su permanencia como concursante. Según informó Europa Press, Olmedo expresó: “Estaría bien que ganara… ya que está adentro, al menos que gane”.

De acuerdo con la información del medio Europa Press, Paola Olmedo respondió a las preguntas de los reporteros sobre su interés por el concurso señalando: “No, como no me encuentro bien, no”, refiriéndose a la ausencia de seguimiento por motivos de salud. La declaración se produjo poco después de la entrada de Borrego al programa, que ha generado gran expectación por el desarrollo de su participación en uno de los formatos de mayor audiencia en España.

Europa Press detalló además la postura de Olmedo ante las controversias surgidas en el entorno familiar en los últimos meses. A raíz de los desencuentros con José María Almoguera, hijo de Borrego, la atención mediática también se ha centrado en las declaraciones cruzadas entre Olmedo y su expareja. Ante la consulta sobre recientes manifestaciones de Almoguera respecto a las dificultades para concretar el proceso de divorcio, Olmedo indicó: “José María puede decir muchas cosas. Siempre dice muchas cosas”, minimizando la relevancia de los comentarios de Almoguera y asegurando: “Me da igual lo que diga”.

El medio Europa Press consignó que Paola Olmedo evitó profundizar en detalles sobre su relación actual con la familia Campos y declinó responder a cuestiones relativas a anteriores polémicas en torno a la separación y la situación de coparentalidad. Su postura, según el reporte, reflejó un compromiso limitado con el debate mediático, aunque sí se evidenció una disposición a ofrecer respaldo a Borrego durante el transcurso del programa televisivo.

La participación de Carmen Borrego en "GH DÚO" ocurre en medio de una extensa atención mediática respecto a las relaciones familiares y personales dentro de su entorno cercano. Según reportó Europa Press, el ingreso de Borrego al concurso ha suscitado numerosos comentarios y expectativas tanto entre la audiencia como entre personajes de relevancia en el espectáculo vinculados directa o indirectamente a la concursante.

La trayectoria de Olmedo y su posición dentro del entorno mediático, previamente ligada sentimentalmente a José María Almoguera, ha sido objeto de distintos titulares en los meses previos, en parte por la notoriedad de las disputas posteriores a la ruptura. Según las crónicas de Europa Press, Olmedo optó en sus recientes apariciones públicas por mantener distancia respecto a los temas asociados al reality show y reservarse opiniones detalladas sobre la dinámica familiar. No obstante, su declaración de apoyo a Borrego ofrece una señal de cordialidad pese a las diferencias recientes.

La recepción de la entrada de Carmen Borrego a "GH DÚO" continúa generando repercusiones, con múltiples figuras del panorama mediático cuestionadas sobre su punto de vista acerca del desarrollo del concurso y las posibilidades de la concursante. De acuerdo con el medio Europa Press, Olmedo se ha mantenido al margen de nuevas controversias, enfocando sus declaraciones en aspectos puntuales y evitando entrar en consideraciones personales respecto al desempeño televisivo de Borrego o los sucesos familiares recientes.