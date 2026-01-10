Miles de suryemeníes reclaman en Adén la unidad de un movimiento separatista bajo el peligro de fractura

La declaración de nulidad que emitió el Consejo de Transición del Sur (CTS) desde Adén respecto a su supuesta disolución marcó un nuevo capítulo en la crisis de liderazgo al interior del separatismo suryemení. De acuerdo con el medio yemení South24, la facción del CTS que permaneció en la ciudad portuaria rechazó este sábado de manera expresa la legitimidad de la disolución comunicada el día anterior por la delegación desplazada a Arabia Saudí, insistiendo en que el anuncio carece de validez tanto política como legal. Esta disputa, sumada a las denuncias de coacción y detención de miembros de la delegación, elevó la tensión en el movimiento independentista al tiempo que sus simpatizantes llenaron las calles de Adén para demandar cohesión y rechazar la intervención extranjera.

Según informó South24, miles de seguidores del independentismo suryemení se congregaron en la capital provisional este sábado en una manifestación para reivindicar la unidad y el propósito original del CTS, el ente político que lidera la aspiración secesionista en el sur de Yemen. Los manifestantes exigieron tanto la liberación de los líderes del CTS trasladados a Arabia Saudí como el cumplimiento de la promesa de restituir el Estado independiente del Sur, en referencia a la historia reciente de Yemen, que mantuvo dos gobiernos diferenciados hasta la unificación en 1990.

El conflicto interno se profundizó tras el anuncio realizado el viernes desde Riad. La delegación del CTS desplazada al país del Golfo, que se encontraba negociando tras los recientes choques armados con el Gobierno central de Yemen respaldado por la coalición liderada por Arabia Saudí, declaró la disolución del propio organismo. Sin embargo, horas después, las voces del CTS en Adén afirmaron que este anuncio se realizó bajo condiciones de presión y posible privación de libertad, lo que, según los líderes presentes en la ciudad, deslegitima cualquier decisión tomada fuera de la región sur. South24 detalló que en el comunicado público, el CTS de Adén sostuvo que las “masas del sur” debían movilizarse pacíficamente en rechazo de "soluciones parciales" y reafirmar el compromiso con la causa independentista.

La crisis también reveló el cambio de rol de Arabia Saudí en el conflicto. El CTS denunció que la monarquía saudí dejó de actuar como mediadora y pasó a ejercer presión directa sobre los representantes separatistas. Al respecto, el comunicado oficial publicado por el CTS en su cuenta de X explicó que la declaración de disolución “ha sido emitida bajo coerción”, mientras la delegación seguía “detenida”, por lo que exigieron su liberación inmediata. El CTS resaltó que tal situación anula cualquier resultado derivado del proceso de diálogo en el exterior, despojándolo de legitimidad.

Este episodio reciente cobra importancia dentro de la larga disputa territorial que afecta al sur de Yemen. Como recordó South24, el sur del país mantuvo su soberanía hasta 1990, cuando se unificó con el norte para formar el actual Estado yemení. La persistente tensión separatista se exacerbó durante la última década con la guerra civil iniciada tras la toma de Saná, capital de Yemen, por el movimiento hutí. El CTS, que surgió como respuesta a estas circunstancias, colaboró de manera esporádica con el Gobierno central, apoyado por la coalición internacional, a cambio de obtener avances en su agenda independentista.

En los últimos meses, la situación se intensificó al lanzar el CTS una ofensiva sobre las provincias de Al Mahra y Hadramut en el este del país, zonas codiciadas dentro de su proyecto de restitución territorial. Estas acciones motivaron ataques desde la coalición encabezada por Riad, que respondió con bombardeos sobre las áreas recién ocupadas por los separatistas, según publicó South24. De este modo, las fuerzas comandadas por Arabia Saudí intentaron frenar la expansión de la influencia del CTS, alineadas con la defensa del Gobierno reconocido internacionalmente.

A medida que la pugna por el control del sur se complica, en las calles de Adén continúa la movilización social que rechaza tanto soluciones impuestas desde el exterior como la fragmentación de su propia dirigencia. La incertidumbre domina el futuro del movimiento independentista, mientras la influencia saudí y la presión diplomática incrementan el desafío para aquellos que aspiran a restaurar la autonomía del sur yemení, lo que mantiene el escenario político del país bajo una tensión constante.