Meli Camacho advierte a Edmundo Arrocet tras anunciar sus memorias

Edmundo Arrocet anunciaba hace unos meses que este 2026 publicaría sus memorias. Sin embargo, lejos de ser un libro que recoja todos las etapas de su vida, parece que el humorista lo único que tiene intención de exponer es su historia de amor con María Teresa Campos y ya ha advertido que va a contarlo... ¡todo!

Unas advertencias al clan Campos que han pasado desapercibidas por las hijas de la recordada comunicadora, pero que han molestado muy y mucho a una gran amiga suya, Meli Camacho. Europa Press ha podido hablar con ella en exclusiva y... ¡atención! ha contraatacado al artista.

"Tengo la autorización de Gustavo, chofer de Teresa, que, si este señor está en su derecho de escribir lo que quiera, a lo mejor yo también", confesaba Meli al preguntarle por las memorias de Bigote. Además, recalcaba que "soy periodista, estoy licenciada en periodismo y si él escribe un libro, está en su derecho. Ahora, como diga una mentira, Gustavo me ha autorizado que los dos vamos a estar a una. No le vamos a pasar ni media".

Además, Camacho dejaba claro que "no" le responderá por la vía judicial, todo lo hará por televisión y que acudirán a los platós para "desmentir cada cosa" que Edmundo cuente en el libro que no sea verdad.

En cuanto a las fotografías que el artista ha anunciado que va a publicar en el libro, Meli aseguraba que puede ser verdad que las tenga, pero "como diga una mentira en contra de Teresa, te digo que yo he vivido todo el noviazgo desde el principio y Gustavo igual, podemos desmentir cualquier cosa que diga para aprovecharse".

Por último, Meli dejaba claro que no tiene ningún problema con Carmen Borrego y que lo que ha contado en televisión sobre ella es porque el canal de YouTube fue idea de ella y "se apoderó de él", algo que "me fastidió", pero nunca ha hablado de la vida su vida íntima.