Marco Rubio certifica el "fin del sistema internacional" por su "derroche" e "ineficacia"

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha proclamado este sábado el "fin del sistema internacional" al que ha achacado defectos como el "derroche" o la "ineficacia" y ha defendido así la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"El liderazgo implica elecciones difíciles y la capacidad de reconocer cuándo las instituciones creadas para fomentar la paz, la prosperidad y la libertad se convierten en obstáculos para esos objetivos. Lo que llamamos el sistema internacional se ha visto superado por cientos de organizaciones internacionales opacas, muchas de ellas con competencias que se solapan, duplican sus acciones y tienen resultados ineficaces y una gestión económica y ética cuestionable", ha afiramdo Rubio en un comunicado publicado por el Departamento de Estado.

Rubio ha subrayado que con la retirada de estas 66 organizaciones no termina la revisión de la participación de Estados Unidos en organismos internacionales. "Eso no implica que Estados Unidos esté dando la espalda al mundo. Sencillamente rechazamos un modelo obsoleto de multilateralismo", ha señalado.

Considera así que el modelo internacional ha "fracasado" y es "imposible de reformar". "Incluso los que antes realizaban funciones útiles se han convertido en instrumentos contrarios a los intereses de nuestra nación", ha argumentado.

"Esos organismos no solo no obtienen resultados, sino que obstruyen la acción de quienes quieren afrontar estos problemas. La era de los cheques en blanco para la burocracia internacional ha terminado", ha remachado.

Rubio ha puesto como ejemplos de mala gestión el Fondo de Población de la ONU y su "largo historial de violaciones éticas tales como los abortos forzosos", ONU Mujeres por "no ser siquiera capaz de definir lo que es una mujer", la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático por gastar millones en "inversiones alarmistas" o el Foro Permanente de la ONU sobre Afrodescentientes por sus "políticas abiertamente racistas en apoyo de reparaciones globales".