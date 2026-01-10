Agencias

LaLiga solicita el aplazamiento del Andorra-Cultural Leonesa por una intensa nevada

LaLiga ha solicitado al Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el aplazamiento del partido de la vigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion entre el FC Andorra y la Cultural y Deportiva Leonesa, previsto para este sábado a las 16.15 horas en el Nou Estadi de la FAF, por la intensa nevada caída en el Principado.

"Debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la intensa nevada que afecta al terreno de juego, se va a solicitar al Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF la suspensión y aplazamiento del Andorra-Cultural", confirmó la patronal en la red social X.

Andorra ha amanecido este sábado con casi 30 centímetros de nieve. El propietario y presidente del Andorra, el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué, se unió a los empleados del club esta mañana para tratar de retirar la nieve del terreno de juego.

"Jugamos a las 16.15 horas contra la Cultural Leonesa y estamos con 28 centímetros de nieve. Invito a toda la gente de Andorra a venir a ayudarnos. Traed palas. Hoy jugamos", señaló Piqué en un vídeo publicado en sus redes sociales.

EuropaPress

