La mujer de Bolsonaro advierte del "riesgo real de muerte" que corre el expresidente brasileño en prisión

Michelle Bolsonaro expresó inquietud ante una posible repetición de accidentes en la celda de su esposo, aludiendo al temor de que si Jair Bolsonaro sufre otra caída, no habría personal que lo asistiera de inmediato. Dijo que cuando la custodia de la celda estaba bajo la responsabilidad exclusiva de la Policía Federal, la puerta se mantenía abierta y era posible reaccionar ante cualquier situación. En la actualidad, la vigilancia corresponde a la Policía Penitenciaria Federal y la puerta permanece cerrada, lo que, según Michelle Bolsonaro en declaraciones citadas por Globo TV, implica que “podría volver a caerse y nadie lo oiría”. A raíz de esto, la ex primera dama afirmó que existe un “riesgo real de muerte” para el exmandatario brasileño y exigió que las autoridades tomen medidas para garantizar su integridad física durante el encarcelamiento, según reportó la cadena.

Según informó Globo TV, Michelle Bolsonaro justificó la advertencia alegando debilidad en el estado de salud de su esposo y atribuyó el deterioro a los efectos secundarios de la medicación que consume desde su ingreso en prisión. Entre los síntomas descritos mencionó episodios de mareos y dificultades para mantener el equilibrio al ponerse de pie. La ex primera dama relató que, a través del abogado del expresidente, tuvo conocimiento del agravamiento de estos síntomas.

La preocupación se intensificó después de que Bolsonaro, de 70 años, sufriera una caída accidental desde la cama el pasado martes. Ese percance le provocó un traumatismo craneoencefálico leve, sin que se detectaran daños intracraneales, detalló el médico Brasil Ramos Caiado, de acuerdo con información proporcionada por Globo TV. Michelle Bolsonaro puntualizó que el exmandatario continúa bajo observación, aunque las condiciones de su encierro han permanecido inalteradas.

El exjefe de Estado cumple una condena de 27 años y tres meses en las instalaciones de la Policía Federal en Brasilia. Los cargos derivan del intento de golpe de Estado en 2022, proceso por el que la justicia brasileña lo consideró responsable. Globo TV consignó que su situación legal incluye una vigilancia estricta y una celda con régimen de aislamiento durante las 24 horas. Michelle Bolsonaro insistió en que “las autoridades son conscientes del riesgo real de muerte” al mantener a Bolsonaro en esas condiciones, agregando que “su integridad física es responsabilidad del Estado”.

En redes sociales, la ex primera dama reiteró su llamado a las instituciones penitenciarias para revisar las medidas de seguridad actuales y así prevenir incidentes adicionales. Según publicó Globo TV, Michelle Bolsonaro remarcó la preocupación de la familia por la posibilidad de nuevos accidentes que ocurrieran sin atención médica inmediata. Subrayó, además, que la restricción de acceso al expresidente desde el exterior de la celda implica mayor vulnerabilidad ante emergencias de salud.

El canal televisivo reportó que la petición de Michelle Bolsonaro se centra en alertar sobre las consecuencias graves que podría acarrear el aislamiento prolongado para el estado físico y mental de Jair Bolsonaro y en exigir a las autoridades brasileñas protocolos que eviten situaciones de riesgo. Durante sus intervenciones públicas, la ex primera dama apuntó a la necesidad de un régimen compatible con las condiciones médicas actuales de su esposo.

Globo TV detalló también el ambiente de tensión que rodea la situación judicial y personal de Bolsonaro, así como el debate abierto sobre la atención sanitaria para detenidos en custodia bajo cargos de alta magnitud. La cobertura de la cadena incluyó opiniones de especialistas y comunicación con el equipo legal del expresidente, quienes confirmaron los episodios de inestabilidad física sufridos desde su ingreso en prisión, tal como difundió la esposa del acusado.

El medio televisivo resaltó que la denuncia pública efectuada por Michelle Bolsonaro se enmarca en un contexto de preocupación familiar y de derechos humanos vinculados a la protección de personas privadas de libertad, sobre todo cuando presentan diagnósticos médicos delicados. Las declaraciones oficiales y testimonios familiares recogidos por Globo TV reiteraron el llamado a cumplir con el “deber legal del Estado” de proteger la integridad y la vida de los internos, sin distinción de su historial judicial o político.