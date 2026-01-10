Agencias

La Justicia de EEUU ordena al Gobierno mantener los fondos de servicios sociales en cinco estados demócratas

El juez de distrito de Nueva York ha ordenado este viernes al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspender por 14 días la congelación de fondos a programas sociales e infantiles por valor de 10.000 millones de dólares (unos 8.600 millones de euros) impuesta hace unos días a los estados de Illinois, California, Minnesota, Nueva York y Colorado, todos ellos con gobiernos demócratas.

"Se ordena a los demandados: restringir y suspender la implementación de la Congelación de Fondos (...), en lo que respecta a los programas del Fondo para el Desarrollo del Cuidado Infantil, la Asistencia Temporal a Familias Necesitadas y las Subvenciones en Bloque para Servicios Sociales", indica la sentencia emitida.

La medida cautelar caduca a los 14 días y ha sido dictada para "preservar el 'status quo'" de los demandantes mientras se dispone una orden definitiva.

La decisión de Trump de acabar con esta financiación se produce en medio de las acusaciones contra las autoridades de Minnesota por el inicio de investigaciones tras el desvío de fondos federales en programas de carácter social.

"Ganamos una orden judicial que protege más de 10.000 millones (de dólares) en fondos para servicios sociales críticos mientras continuamos con nuestra demanda. Desde el cuidado de niños hasta los servicios de refugio para sobrevivientes de violencia doméstica, seguiré luchando para proteger a Nueva York de la pérdida de fondos y servicios esenciales", ha celebrado la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

De la misma manera el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, ha asegurado que la Justicia de EEUU "vuelve a dictar sentencia contra Donald Trump" y ha reivindicado que su "abuso de poder" contra las familias del estado de Illinois "no aguantará".

EuropaPress

