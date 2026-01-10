Agencias

El Gobierno de Nicaragua anuncia la excarcelación de "decenas" de presos

Guardar

El Gobierno de Nicaragua ha anunciado este sábado la excarcelación de "decenas" de personas con motivo del 19º aniversario de la toma de posesión del presidente del país, Daniel Ortega.

"El día de hoy, sábado 10 de enero 2026, al conmemorarse 19 años del Pueblo Presidente, regresan a sus hogares y familias decenas de Personas que estuvieron en el Sistema Penitenciario Nacional", ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

El texto resalta que esta medida "ratifica la política de nuestro Pueblo Presidente de priorizar la paz la reconciliación y la unión".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Enviado especial de Putin se burla de Kallas y avisa que no hay defensas antiaéreas contra el misil Oreshnik

Kiril Dimitriev, asesor de Moscú, ridiculizó a la representante europea y afirmó que ningún sistema occidental puede interceptar el arma supersónica utilizada contra Ucrania, mientras Bruselas exige fortalecer el suministro de tecnología defensiva para Kiev ante futuros ataques rusos

Enviado especial de Putin se

EEUU reduce despliegue en el Caribe y mueve buques al norte de Cuba, según NYT

Infobae

Fallecen tres esquiadores en los Alpes franceses por avalanchas tras fuertes nevadas

Infobae

La ONU pide investigar "con independencia y transparencia" las muertes durante las protestas en Irán

El Alto Comisionado de Derechos Humanos urge esclarecer los hechos tras los recientes enfrentamientos en Irán, donde se reportan decenas de fallecidos por la represión, al tiempo que advierte sobre restricciones al acceso a la información y libertades fundamentales

La ONU pide investigar "con

Royal Caribbean inicia la construcción de una nueva terminal de cruceros en Miami

Infobae