El Andorra-Cultural Leonesa, pospuesto a las 18.30 horas por la intensa nevada

El propietario y presidente del FC Andorra, Gerard Piqué, participó durante la mañana del sábado en las labores de limpieza del campo de juego, que acumuló hasta 28 centímetros de nieve. Piqué, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, solicitó colaboración a los habitantes de Andorra y animó a quienes pudieran unirse a las tareas, pidiendo que llevaran palas para ayudar en la retirada de la nieve y poder disputar el encuentro. El partido entre FC Andorra y la Cultural y Deportiva Leonesa, correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion, estaba programado inicialmente para las 16:15 horas, pero los trabajos para despejar el terreno llevaron a que su inicio se aplazara.

De acuerdo con la información publicada por LaLiga, el enfrentamiento en el Nou Estadi de la Federació Andorrana de Futbol se postergó dos horas y cuarto, situando el nuevo horario a las 18:30 horas. Tal como indicó LaLiga, la decisión se tomó de forma conjunta con los clubes implicados y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a fin de disponer de tiempo suficiente para acondicionar el campo ante las complicaciones causadas por la abundante nieve caída desde la madrugada y durante las primeras horas del sábado en el Principado de Andorra.

LaLiga confirmó mediante un comunicado que, “el partido de LaLiga Hypermotion entre el FC Andorra y la Cultural Leonesa, previsto para este sábado a las 16:15 horas, se pospone a las 18:30 horas de hoy, con la previsión de que pueda disputarse si las condiciones meteorológicas lo permiten”. La institución insistió en que las acciones de limpieza y adecuación del campo buscaban garantizar el desarrollo normal del partido, siempre que el clima lo permitiera al llegar el nuevo horario definido.

El medio detalló que el aplazamiento se adoptó tras solicitar LaLiga al Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF la suspensión y reprogramación del encuentro. La solicitud se fundamentó en “las condiciones meteorológicas adversas y a la intensa nevada que afecta al terreno de juego”. Andorra amaneció con casi 30 centímetros de nieve y las imágenes difundidas durante la mañana mostraron a empleados, voluntarios y al propio Gerard Piqué involucrados en las labores de limpieza para eliminar la acumulación del campo y las áreas circundantes.

El objetivo del margen horario otorgado por LaLiga y los clubes apuntaba a que el campo pudiera quedar en condiciones aptas para la competencia deportiva. Según reportó el medio, los equipos técnicos y de mantenimiento, junto con voluntarios, intensificaron sus esfuerzos tratando de adecuar el terreno, ante la severidad del fenómeno meteorológico que impactó el Principado y puso en duda la disputa del partido en el horario anteriormente previsto.

La intervención del propio presidente y dueño del FC Andorra se sumó a la de decenas de trabajadores que con palas y otros útiles procuraron limpiar el césped del Nou Estadi de la FAF. Como indicó Piqué en el vídeo difundido, la situación era compleja debido a la cantidad de nieve caída en las horas previas, situación que forzó la reorganización del calendario a lo largo de la jornada.

El jefe de operaciones de LaLiga Hypermotion y los responsables de la organización del evento mantuvieron contacto constante con la RFEF y los clubes durante la mañana, monitorizando la evolución de las condiciones meteorológicas y la eficacia del trabajo desarrollado en el terreno de juego. La decisión final de reubicar el inicio del partido a las 18:30 horas buscó equilibrar la necesidad de seguridad con la posibilidad de poder jugar el partido sin comprometer la integridad de los futbolistas ni el desarrollo normal de la jornada, según consignó LaLiga en su comunicado.

Distintas fuentes consultadas por el medio señalaron que el dispositivo de limpieza movilizó a decenas de personas con el propósito de retirar la mayor cantidad posible de nieve acumulada sobre el césped y los accesos al estadio. Este tipo de intervención, según LaLiga, no resulta habitual en la Segunda División española, lo que refleja la magnitud del fenómeno meteorológico que ocasionó la alteración del cronograma de la competición.

A lo largo de la mañana, la situación fue seguida con atención por los responsables de ambos clubes y por los aficionados, con la expectativa de que las tareas de limpieza y mejora de las condiciones del campo permitieran llevar adelante el encuentro en la fecha prevista, siempre que el clima no experimentara un nuevo cambio desfavorable.