Rico Lewis sumó dos tantos en la goleada del Manchester City frente al Exeter City en la cuarta ronda de la FA Cup, un partido en el que el ghanés Antoine Semenyo, reciente adquisición del equipo, aportó una asistencia y anotó su primer gol como celeste, según reportó Europa Press. Esta actuación destacó en una jornada donde el modesto Macclesfield protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar al defensor actual del título, el Crystal Palace, un hecho que medios ingleses catalogaron como “la mayor campanada en la historia del torneo”.

El Manchester City, bajo la dirección de Pep Guardiola, avanzó a la siguiente ronda tras imponerse con un contundente 10-1 frente al Exeter, un conjunto que milita en la tercera división inglesa. Tal como recogió Europa Press, Semenyo debutó como titular solo un día después de oficializarse su llegada procedente del Bournemouth, siendo clave en una tarde en la que el campeón de Inglaterra controló el encuentro de principio a fin en el Etihad Stadium.

La primera parte del partido ya dejó clara la superioridad del City. Max Alleyne, surgido de la cantera ciudadana, inauguró el marcador, seguido por una anotación del centrocampista español Rodri. Dos errores de la zaga del Exeter terminaron en goles en propia puerta, ampliando una brecha que el rival no logró cerrar en ningún momento. Europa Press detalló que antes del descanso, los locales ya habían dejado prácticamente sentenciada la eliminatoria.

En la segunda mitad, el equipo de Guardiola mantuvo la intensidad ofensiva, destacando la participación de Rico Lewis, quien sumó dos tantos. Jeremy Doku se mostró desequilibrante por la banda, aportando profundidad al ataque y generando opciones para que el recién incorporado Semenyo se luciera. El delantero africano primero asistió el quinto tanto y posteriormente firmó el sexto, consolidándose como una pieza prometedora en la ofensiva celeste, resumió Europa Press.

La jornada de la FA Cup también fue testigo de un hecho insólito con la clasificación del Macclesfield, un conjunto de sexta división, que eliminó por 2-1 al Crystal Palace, vigente campeón del certamen. Europa Press consignó que Paul Dawson adelantó al Macclesfield en la primera parte y que Isaac Buckley-Ricketts amplió la ventaja en el complemento. El español Yeremy Pino descontó para el Palace con un tiro libre en el minuto 90, aunque el tiempo no fue suficiente para evitar la eliminación. Esta derrota representa el noveno encuentro consecutivo del Crystal Palace sin conocer la victoria, acentuando la magnitud del batacazo.

La sorprendente victoria del Macclesfield fue calificada por diversos especialistas y publicaciones británicas como la más significativa atendiendo a la diferencia de nivel entre ambos equipos, ya que nunca antes un equipo tan modesto había logrado eliminar al defensor del campeonato en este torneo, señala Europa Press.

Mientras el Manchester City se prepara para la siguiente etapa tras exhibir solvencia y profundidad de banquillo, el Macclesfield alcanza el reconocimiento nacional por una gesta que quedará registrada en la historia de la FA Cup. Las actuaciones individuales, especialmente de Rico Lewis, Jeremy Doku y Antoine Semenyo en el City, así como de Dawson y Buckley-Ricketts en el club del norte, continúan destacando en los análisis y repercusiones generadas en la prensa especializada.