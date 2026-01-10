Agricultores catalanes prevén la tercera noche de cortes en varias carreteras

El grupo de agricultores que mantiene bloqueada la entrada al Puerto de Tarragona en la autopista A-27 anunció que planea continuar con estas medidas al menos hasta la noche del lunes. Según informó el medio, los manifestantes insisten en exigir la apertura de un canal de diálogo directo con la administración con el objetivo de obtener garantías específicas sobre el etiquetado de productos. Su demanda se centra en que los alimentos importados se distingan de los autóctonos, en respuesta a su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, cuyas condiciones consideran perjudiciales.

De acuerdo con lo publicado, la tercera noche de cortes en vías estratégicas de Cataluña afecta, además de la A-27, a otros ejes de comunicación de importancia, como la AP-7, que permanece bloqueada entre Borrassà y Vilademuls en la provincia de Girona, y la C-16, ocupada entre las localidades de Casserres y Berga en Barcelona. Las protestas, según reportó el medio, se mantendrán durante la noche del sábado al domingo bajo la misma consigna: oponerse a los términos del acuerdo entre la Unión Europea y el bloque sudamericano, que los agricultores catalanes consideran lesivos para la producción local.

El medio detalló que durante el sábado a mediodía, los cortes en la A-2, que afectaban los municipios de Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa en la provincia de Lleida, fueron levantados por los propios agricultores. Esta retirada temporal se suma a la desactivación de bloqueos en otras zonas de Lleida y en ubicaciones como el Pont de Suert y Sort.

En el marco de estas protestas, el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, realizó un llamamiento a la prudencia. A través de un mensaje publicado en X (antes Twitter), solicitó "responsabilidad para evitar males mayores" en relación a los cortes que se mantienen desde el jueves. Según consignó el medio, Ordeig explicó que los desbloqueos llevados a cabo en las diferentes vías de Lleida contaron con colaboración total y se realizaron sin registrar incidentes.

A raíz de estos acontecimientos, Òscar Ordeig informó que se encuentra en comunicación permanente con los representantes del sector agrícola. La Generalitat, según reportaron, busca alcanzar acuerdos que conduzcan a la suspensión de los cortes restantes en las carreteras afectadas y reducir los riesgos de conflicto en la vía pública. Los funcionarios regionales han reiterado su disposición para dialogar y atender las preocupaciones de los agricultores que demandan mayor protección para los productos locales frente a la competencia internacional.

Este episodio de protestas presenta exigencias precisas por parte de los agricultores movilizados, especialmente ligadas a la necesidad de transparencia en el etiquetado de los productos alimenticios y a la protección de la producción autóctona. La propuesta de los manifestantes apunta a que los consumidores puedan identificar con claridad el origen de los productos que compran, en un contexto donde las importaciones derivadas del acuerdo UE-Mercosur suscitan preocupación por el posible impacto sobre el sector agrícola catalán.

Según reportó el medio, la dinámica de los cortes varía dependiendo del contexto local y las respuestas logradas en distintos puntos de Cataluña. Aunque parte de los bloqueos se han levantado mediante la negociación y el diálogo, en puntos clave como la AP-7 y el entorno portuario de Tarragona, los agricultores prevén mantener las acciones hasta lograr compromisos concretos de las autoridades. Estas movilizaciones se enmarcan en un clima de creciente presión del sector agrícola europeo, que busca incidencias en la política comercial y regulatoria de la Unión Europea.