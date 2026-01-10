Agencias

Agenda audiovisual de Europa Press para el 10 de enero

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 10 de enero de 2025:

1.- 13.00 horas: En Madrid, declaraciones de Sergio Contreras, presidente de Refugiados sin Fronteras, sobre la liberación de presos políticos de Venezuela.

2.- 14.30 horas: En Tarragona, agricultores bloquean carreteras para mostrar su rechazo por el acuerdo UE-Mercosur.

3.- 16.00 horas: En Valencia, Sant Antoni Abad 2026 llena el barrio de mercados, fuego y bendición de animales.

4.- 16.30 horas: En Madrid, el Teatro Encantado acerca la magia a los espectadores.

