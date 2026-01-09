URA rechaza el acuerdo Mercosur y llama a la movilización del sector agroganadero asturiano

La Unión Rural Asturiana (URA) ha manifestado este viernes su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que "supone una competencia desleal en toda regla para el sector primario español".

En un comunicado enviado a la prensa, URA ha criticado la postura del Gobierno de España, que ha defendido el tratado, y ha advertido de sus efectos sobre el sector primario. Según la organización, el acuerdo "abre la ventana a la entrada de productos con bajísimos niveles de calidad, de mucho menor control sanitario y fitosanitario, y con unos costes de producción mucho más bajos que los españoles y europeos".

Además, URA ha señalado que "en el día de hoy no se ha producido la votación definitiva ni mucho menos" y recuerda que, para que el acuerdo entre en vigor, "se requiere de al menos otros dos trámites y votaciones".

La organización ha hecho un llamamiento al sector agroganadero asturiano a salir a la calle en los próximos días y ha señalado que se encuentra "en contacto con el resto de sindicatos de Asturias" para coordinar posibles movilizaciones.

Según URA. "es un momento clave para decir alto y claro que el campo asturiano NO refrenda este tratado y que en los trámites pendientes para que finalmente se apruebe, la postura de los asturianos es que este sector no está dispuesto a ser ninguna moneda de cambio".