Una treintena de empresas españolas promocionan sus alimentos en la Winter Fancy Faire de San Diego (EEUU)

Un total de 29 empresas españolas de alimentación estarán presentes en el pabellón agrupado español de la feria Winter Fancy Faire, que se celebrará del 11 al 13 de enero en San Diego (Estados Unidos), que organiza la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según informan en un comunicado.

En concreto, estas firmas mostrarán la calidad de los productos españoles en un pabellón, que cuenta también con la colaboración de la Xunta de Galicia, IPEX y la Junta de Castilla y León (Icecyl) con el objetivo de reforzar la presencia y visibilidad de los productos alimentarios españoles en el mercado estadounidense.

En el marco de la feria, FIAB facilitará reuniones con potenciales importadores, distribuidores y socios comerciales, con el fin de impulsar oportunidades de negocio y facilitar la entrada y consolidación de los productos españoles en el mercado estadounidense.

"FIAB reafirma su compromiso con la internacionalización de la industria española de alimentación y bebidas, apoyando a las empresas en su acceso a mercados clave y fortaleciendo la imagen de España como proveedor de productos de calidad, innovadores y competitivos", ha señalado el director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, Mauricio García de Quevedo.

Asimismo, la Federación ha organizado una visita institucional al pabellón español, en la que participarán la Oficina Económica y Comercial de España en Los Ángeles (Ofecomes) y de Alimentaria, con el objetivo de reforzar el apoyo institucional a las empresas participantes.

Como parte de las actividades de 'networking' promovidas por la Federación, FIAB celebrará también un evento que reunirá a las empresas españolas con compradores estadounidenses, así como un segundo encuentro con las empresas del grupo 'Food link Spain-USA', destinado a fomentar las sinergias y la colaboración entre las empresas.