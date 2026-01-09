Ucrania denuncia un muerto en ataques rusos contra dos cargueros en el mar Negro

La confirmación de la muerte de un ciudadano sirio a bordo de un buque con bandera de Islas Comoras tras el ataque de un dron cerca del puerto de Odesa elevó la tensión en el mar Negro y reavivó las acusaciones de Ucrania contra Rusia por acciones dirigidas a la navegación civil. Según publicó el medio Europa Press, las autoridades ucranianas atribuyeron la responsabilidad de estos incidentes a las fuerzas armadas rusas, señalando que los ataques ocurrieron este viernes contra al menos dos embarcaciones cargueras.

De acuerdo con Europa Press, Oleksi Kuleba, ministro de Desarrollo Comunitario y Territorial de Ucrania, detalló en su canal de Telegram que uno de los blancos fue un buque de bandera de San Cristóbal y Nieves, el cual se dirigía al puerto de Chornomorsk para cargar grano como parte del corredor marítimo habilitado por Ucrania. El funcionario precisó que un dron impactó contra esta embarcación civil, aunque la unidad logró mantenerse a flote y continuó su trayecto hacia el puerto más cercano. Kuleba informó que hubo víctimas como resultado del ataque, sin especificar la cifra en este caso.

En paralelo, el mismo día, se reportó un nuevo ataque contra una nave comercial bajo bandera de Islas Comoras en las inmediaciones de Odesa. Esta vez, según constató Europa Press, una persona falleció: "Desafortunadamente, como resultado del ataque, un miembro de la tripulación, ciudadano sirio, ha fallecido", confirmó Kuleba a través de sus mensajes en redes sociales.

El gobierno ucraniano interpretó estos hechos como un "nuevo acto terrorista contra la navegación civil" y sostuvo que suponen evidencia de que Rusia lanza ataques deliberados contra objetivos no militares, afectando tanto a la logística internacional como al suministro mundial de alimentos. Europa Press recogió la declaración del ministro Kuleba, quien afirmó: "Esta es una nueva prueba de que Rusia ataca deliberadamente objetivos civiles, el transporte marítimo internacional y la logística alimentaria. Ucrania está haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad y cumplir con sus obligaciones de exportación, a pesar de los constantes ataques".

Europa Press informó que los incidentes se produjeron mientras las naves cumplían funciones dentro del llamado corredor marítimo ucraniano, una ruta implementada para permitir la exportación de productos agrícolas en medio del conflicto. En el caso del buque de San Cristóbal y Nieves, se dirigía específicamente a cargar grano, producto esencial para numerosas economías. Tras el impacto, las autoridades señalaron que la navegabilidad del buque no se vio comprometida, aunque recalcaron la existencia de víctimas por el suceso.

Sobre el ataque al carguero de Islas Comoras, el reporte detalló que el navío transportaba soja en el momento del impacto y que se encontraba cerca de Odesa, principal puerto ucraniano sobre el mar Negro. El tripulante sirio que perdió la vida formaba parte de la dotación internacional que opera en este tipo de embarcaciones comerciales.

Estos acontecimientos profundizaron la preocupación sobre la seguridad en el mar Negro y el riesgo que enfrentan tanto las tripulaciones civiles como la cadena global de suministro agrícola. Europa Press recogió las reiteradas manifestaciones del gobierno ucraniano respecto a la necesidad de mayores garantías, subrayando que Ucrania mantiene sus exportaciones pese a las amenazas y reafirmando su compromiso ante la comunidad internacional.