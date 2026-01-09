Agencias

Trump afirma que último petrolero incautado regresa a Venezuela y que venderán el crudo mediante su acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que el último petrolero incautado por las autoridades estadounidenses en aguas del Caribe por supuestamente cargar "crudo embargado" de Venezuela está regresando a territorio venezolano y que venderán su crudo a través de su nuevo acuerdo energético.

"Hoy, Estados Unidos, en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela, ha incautado un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra autorización. Este petrolero está regresando ahora a Venezuela, y el crudo se venderá a través del gran acuerdo energético, que hemos creado para este tipo de ventas", ha indicado a través de su perfil en la red social Truth Social.

Horas antes, las autoridades estadounidenses habían informado de que habían tomado el control del buque 'Olina', el tercer petrolero vinculado a Venezuela incautado por Washington este semana y el quinto desde que comenzó a realizar estas acciones.

