Tamara Falcó confiesa el enfado de Íñigo Onieva por su regalo de Reyes: "¿Pero esto qué es? Sigue picado conmigo"

El relato de Tamara Falcó sobre una discusión reciente con Íñigo Onieva por un regalo de Reyes ha captado la atención de los espectadores, luego de que la marquesa de Griñón compartió detalles de la escena en el programa ‘El Hormiguero’. De acuerdo con el medio, durante la tertulia semanal, Falcó expuso que su esposo no ha superado su molestia con el obsequio que eligió para él: un cepillo de dientes eléctrico de última generación. En palabras de la propia Falcó, la reacción de Íñigo Onieva fue inmediata cuando abrió el regalo: “¿Pero esto qué es?”, expresó Onieva, quien, según la versión de la marquesa, considera que los detalles deben responder más a antojos que a la simple funcionalidad.

Según lo informado por ‘El Hormiguero’, Falcó defendió la utilidad del dispositivo, explicando que el cepillo de dientes no solo es práctico sino que además incluye tecnología para mejorar la limpieza bucal, indicando al usuario qué diente debe limpiar y cuándo pasar al siguiente. Aun así, la colaboradora del programa reconoció que, varios días después de la entrega del presente, su esposo mantiene el descontento por lo que considera una decisión alejada de la sorpresa o del aspecto lúdico que debería acompañar a los regalos.

El medio detalló que esta anécdota surgió en un contexto de celebración para la pareja, que tras su boda en julio de 2023 atraviesa una etapa de armonía familiar y ha disfrutado recientemente de unas vacaciones significativas, según relató Falcó. Durante su intervención en el programa, la marquesa manifestó su predilección por los obsequios útiles y prácticos para sus allegados, a diferencia de lo que suelen esperar ellos.

Según consignó el medio, el debate sobre la utilidad y la sorpresa en los regalos no se limitó al círculo conyugal. Falcó relató también una situación similar que involucra a su hermano Enrique Iglesias, quien fue su destinatario en un juego de amigo invisible navideño. La marquesa confesó haber pensado en regalarle unos cubos organizadores de viaje, al considerar que estarían especialmente adaptados a su estilo de vida. Según Falcó, los cubos permiten mantener la maleta ordenada, facilitando el almacenamiento de prendas y objetos personales durante los desplazamientos, lo que para ella representa una ayuda considerable.

Tal como reveló el programa, Íñigo Onieva desaconsejó a Falcó que obsequiara los cubos a su hermano, argumentando que ese tipo de regalo carece de atractivo y rompe con la expectativa de recibir algo especial. La reacción de Enrique Iglesias fue de alivio, dado que admitió sentirse mejor no recibiendo dicho presente. “¡Menos mal que no me has regalado eso!”, expresó Iglesias, de acuerdo con el testimonio de Falcó. La marquesa, por su parte, cuestionó la insistencia en asociar la calidad del regalo a su componente sorpresivo o lujoso, y no a la utilidad que pueda aportar.

El medio también destacó que, para Tamara Falcó, resulta lógico elegir obsequios que tengan una función clara y práctica, como una baliza de seguridad para el automóvil, que considera necesaria e igualmente válida. Pese a la reacción de su esposo y hermano, la marquesa remarcó en el plató que su motivación parte de buscar regalos que realmente faciliten la vida de sus seres queridos, aunque ello signifique desafiar normas no escritas sobre la naturaleza de los presentes.

La confesión de Falcó generó intercambios entre los tertulianos del programa, incluyendo a Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, quienes debatieron sobre los criterios y expectativas usuales respecto a los regalos familiares. Según lo compartido en ‘El Hormiguero’, la postura de Falcó puso en evidencia las diferencias de percepción en cuanto al valor y el significado de los obsequios dentro del entorno familiar y matrimonial.

El testimonio de la marquesa, según publicó el medio, subraya cómo las percepciones divergentes sobre los regalos pueden dar lugar a anécdotas recurrentes y, en ocasiones, a malentendidos domésticos. La situación también sirvió como eje de humor en el programa y permitió abordar el trasfondo cultural que define el acto de regalar en celebraciones importantes, como las festividades navideñas o el Día de Reyes.

‘El Hormiguero’ cerró el segmento destacando que, a pesar de las discusiones en torno a los regalos, tanto Falcó como su familia mantienen un clima de cercanía y complicidad, en el que las diferencias de criterio alimentan la dinámica familiar sin mayores consecuencias.