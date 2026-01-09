Stan Wawrinka, Jordan Thompson y Chris O'Connell, últimos invitados al Abierto de Australia

El tenista suizo Stan Wawrinka, campeón del 'Grand Slam' australiano en 2014, y los australianos Jordan Thompson y Chris O'Connell son los últimos invitados al Abierto de Australia, que comienza el domingo 18 de enero en Melbourne Park, según informó este viernes el torneo.

El suizo, que anunció que este 2026 será su última temporada como profesional, recibió esta invitación y llegará tras disputar junto con su país la United Cup en Sidney donde están a las puertas de llegar a la final.

Wawrinka ganó el primero de sus tres títulos de 'Grand Slam' en el Abierto de Australia de 2014, batiendo al español Rafa Nadal, en una temporada en la que alcanzó el tercer puesto del ranking mundial. También llegó a otras dos semifinales en 2015 y 2017, además de avanzar a cuartos de final en 2020. El de Melbourne fue el primero de sus tres 'grandes' ya que el de Lausana conquistó posteriormente Roland Garros (2015) y el Abierto de los Estados Unidos (2016).

"Tener la oportunidad de jugar en el Abierto de Australia al comienzo de mi último año de gira significa muchísimo para mí. Gracias por la oportunidad y estoy deseando volver a la cancha de Melbourne Park", aseguró el suizo en declaraciones recogidas en la web del torneo.

Por su parte, Thompson debutó en el cuadro principal del Abierto de Australia el mismo año en que triunfó Wawrinka. El número 113 intentará alcanzar la tercera ronda por primera vez en Melbourne Park tras un 2025 lastrado por sus molestias en la espalda.

Un panorama similar el que vivió O'Connell, quien quedó fuera del top 100, después de comenzar el 2025 en el puesto número 64, debido a que las lesiones. El jugador de Sydney interrumpió su temporada en octubre, pero la reanudó en Brisbane a principios de este mes. Esta será su octava aparición en el cuadro principal del 'Grand Slam', donde su mejor resultado fue un final en tercera ronda en 2022.