Somalia mata a 40 supuestos miembros de Al Shabaab en dos operaciones, una de ellas apoyada por EEUU

El Ministerio de Defensa de Somalia informó que una operación militar contra una importante instalación utilizada en la fabricación de artefactos explosivos resultó en la muerte de varios ingenieros y en la destrucción total de la fábrica, considerada la más grande empleada por el grupo Al Shabaab. El comunicado detalló que esta acción, que se desarrolló sobre la localidad de Saakou, en la región de Yuba Medio, se realizó en coordinación con aliados internacionales, con particular mención al apoyo brindado por el Ejército de Estados Unidos. Este operativo forma parte de un esfuerzo más amplio para neutralizar a presuntos integrantes de Al Shabaab y para desmantelar capacidades de ataque inminente, según consignó el medio Europa Press.

En total, al menos 40 personas a las que las autoridades somalíes atribuyen la pertenencia a Al Shabaab murieron a consecuencia de dos operaciones de seguridad llevadas a cabo recientemente, una de las cuales contó con respaldo estadounidense. Según informó Europa Press, los bombardeos coordinados en Saakou resultaron en la muerte de 18 supuestos miembros del grupo armado, incluidos los mencionados ingenieros especializados en explosivos.

Aparte del ataque en Saakou, el Ministerio de Defensa reportó otras 22 muertes en una segunda actuación en el área de Buur Hakaba, situada en la región de Bay. Las fuerzas de élite Danab, que participaron en este operativo, actuaron con apoyo de socios internacionales, aunque las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre la identidad de esos aliados. En esta intervención se buscó frenar a milicianos de Al Shabaab que, de acuerdo con estimaciones de Inteligencia difundidas por el ministerio y citadas por Europa Press, mantenían sospechas sobre la planificación de atentados suicidas y ataques con coches bomba.

Las autoridades apuntaron que los individuos abatidos preparaban ataques inminentes, tanto contra la población civil somalí como contra infraestructuras de seguridad. Según declaró el Ministerio de Defensa, el monitoreo y la vigilancia precedieron a la ofensiva, dado que los presuntos milicianos habían estado en el punto de mira de las fuerzas de seguridad durante un periodo prolongado.

El incremento de la ofensiva militar responde al aumento de acciones violentas atribuidas a Al Shabaab en los últimos meses. Europa Press reportó que el grupo, que mantiene vínculos con Al Qaeda, consiguió avanzar hacia el norte de Mogadiscio pese a la intensificación de las operaciones de las fuerzas gubernamentales, en muchas ocasiones con la cooperación de clanes y milicias locales. Estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia anunciada por el presidente Hasán Sheij Mohamud desde su llegada al poder en mayo de 2022, quien determinó que la lucha contra el terrorismo sería uno de los ejes centrales de su mandato.

Al Shabaab, considerado uno de los principales grupos armados islamistas de la región del Cuerno de África, sigue desplegando su capacidad operativa en diversas zonas de Somalia. El grupo ha sido responsable de atentados que afectan tanto a civiles como a instituciones estatales, en un contexto donde la seguridad continúa siendo uno de los principales desafíos para el gobierno federal.

La colaboración internacional se ha intensificado, especialmente a través del apoyo estadounidense, que se ha hecho presente en las acciones directas contra objetivos estratégicos de Al Shabaab, según indica Europa Press. Las operaciones conjuntas buscan reducir la capacidad ofensiva del grupo y dificultar su capacidad de reorganización en territorios clave.