Sánchez habla con Delcy Rodríguez y le traslada su oferta de mediación para una transición pacífica en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y le ha trasladado su disposición a mediar para una transición democrática en Venezuela.

"España respalda una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos", ha indicado Sánchez en un mensaje en X, recogido por Europa Press que también ha señalado que su Gobierno quiere "acompañar al país en esta nueva etapa" y "contribuir a acercar posiciones".

Es el primer contacto de Sánchez con el nuevo gobierno venezolano tras la operación armada de Estados Unidos el pasado 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York acusado de diversos delitos.

Sánchez ha trasladado este mismo mensaje al líder opositor, Edmundo González, con quien también ha hablado por teléfono este mismo viernes.

América Latina sabe que cuenta con el apoyo de España, como le he reiterado esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay.

