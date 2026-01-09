Rubio y Albares conversan sobre una transición de poder "adecuada y sensata" en Venezuela

Washington, 9 ene (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversó este viernes con el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, sobre las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe y ambos abordaron la necesidad de garantizar "una transición de poder adecuada y sensata en Venezuela", según el Departamento de Estado de EE.UU.

El breve comunicado, remitido por el viceportavoz del Departamento, Tommy Piggot, no aportó más detalles acerca de la conversación telefónica.

La conversación entre Rubio y Albares llega después de una intensa semana de contactos diplomáticos con Venezuela como eje de las conversaciones y que ha llevado a la Casa Blanca a comunicarse con los principales países, los del G7, y otros de América Latina, como Argentina o Paraguay.

La llamada, adelantada por el diario "El País" y confirmada a EFE por fuentes diplomáticas, ha durado alrededor de media hora y, además de tratarse los cambios que afronta Venezuela tras la captura de Maduro, también ha habido tiempo para ocuparse de la guerra de Ucrania tras la agresión rusa y de la crisis en Gaza.

En un mensaje en la red social X, Albares ha informado de su conversación y ha ratificado el compromiso de España con el pueblo venezolano en esta nueva etapa.

En declaraciones a EFE, Albares ha considerado que la excarcelación de presos es un "paso positivo para la nueva etapa" del país y ha confiado en que sigan más pasos en esa dirección. EFE