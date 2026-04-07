Israel confirma que también bombardeó la petroquímica de Shiraz en Irán el lunes

Jerusalén, 7 abr (EFE).- El Ejército de Israel confirmó este martes que en la pasada jornada bombardeó un complejo petroquímico en Shiraz (sur de Irán), de forma adicional al ataque que llevó a cabo contra la petroquímica Pars Sur (que alberga las mayores reservas de gas natural del mundo).

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un complejo petroquímico adicional en Shiraz. Uno de los últimos lugares utilizados para producir componentes químicos críticos para explosivos y otros materiales para desarrollar misiles balísticos", afirmaron las fuerzas armadas en un comunicado.

El Ejército israelí asegura que en las instalaciones se producía ácido nítrico, material utilizado para la producción de explosivos o los componentes de los misiles.

Las instalaciones, aseguran las fuerzas armadas, eran "uno de los últimos complejos" que producían este tipo de componentes en la República Islámica después de que la aviación israelí bombardeara otro centro petroquímico en la ciudad de Mahshahr el sábado.

"Simultáneamente, las FDI atacaron una gran base de misiles balísticos en el noroeste de Irán", continúa el comunicado, en el que se asegura que un número indeterminado de operativos del régimen de los ayatolás estaban en la base en el momento del ataque.

El ataque a Shiraz se produjo el mismo día en el que Israel bombardeó el complejo petroquímico de Pars Sur en Asaluyeh (sur), que cuenta con el mayor yacimiento de gas natural del mundo, compartido por Irán y Catar. Constituye el pilar del sector energético iraní, al representar aproximadamente el 70 % de la producción total de gas del país.

Por su parte, Ehsan Jahaniyan, vicegobernador político y de seguridad de la provincia de Bushehr, donde se encuentra Asaluyeh, declaró que las instalaciones de dos plantas petroquímicas en la región de Pars fueron alcanzadas por los bombardeos.

Este martes, el Ejército israelí puso el punto de mira en la infraestructura ferroviaria iraní, ordenando a su población no utilizar los trenes o aproximarse a las vías en previsión de ataques próximos. EFE