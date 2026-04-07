Agencias

Israel advierte a la población de Irán contra usar el tren o acercarse a infraestructura ferroviaria

Guardar
Imagen RFQTL6LV3JH6HB7RMCOZLB6JGE

El Ejército de Israel ha emitido este martes una "advertencia urgente" a la población de Irán para que no usen los trenes ni se acerquen a la infraestructura ferroviaria del país durante la práctica totalidad del día, en medio de la ofensiva aérea lanzada por sorpresa el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

"Advertencia urgente a los usuarios y pasajeros de trenes en Irán. Por su seguridad, les pedimos amablemente que se abstengan de usar y viajar en tren por todo Irán desde ahora hasta las 21.00 horas (hora local)", ha dicho.

Así, ha recalcado en un mensaje en farsi en sus redes sociales que "su presencia en trenes y cerca de las vías del tren pone su vida en riesgo", en una advertencia ante posibles bombardeos contra esta infraestructura en las próximas horas en medio de la citada ofensiva.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró el lunes que el Ejército de Israel había recibido orden de "seguir golpeando con toda su fuerza la infraestructura nacional del régimen terrorista iraní", entre denuncias desde Teherán sobre crímenes de guerra por estos ataques contra objetivos civiles.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel confirma que también bombardeó la petroquímica de Shiraz en Irán el lunes

Infobae

Kanye West quiere reunirse con comunidad judía británica tras polémica por antisemitismo

Infobae

Guterres sobre el genocidio de Ruanda: "Debemos aprender de los errores del pasado"

Infobae

El vicepresidente de EEUU Vance apoya en Budapest la campaña electoral de Orbán

Infobae

Juan Carlos I recibe el sábado próximo un premio por su libro 'Reconciliación' en Francia

Infobae