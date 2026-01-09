Problemas en el transporte y cortes de electricidad por las nevadas en Europa Central

Viena, 9 ene (EFE).- Varios países de Europa central y del este están afectados este viernes por las fuertes nevadas causadas por la borrasca 'Goretti', bautizada en esta zona como 'Elli', y que han provocado bloqueos en numerosas carreteras de Eslovaquia, cancelación de trenes y retraso de vuelos en Hungría, o cortes de electricidad en Rumanía.

En el este de Eslovaquia, numerosas carreteras han quedado bloqueadas y en Kosice, la segunda ciudad del país, el transporte público se redujo en diversos distritos y no pudieron realizarse recogidas de basura, ya que algunas zonas de la ciudad eran inaccesibles.

En Hungría se han cancelado numerosas conexiones por tren en el área metropolitana de Budapest, donde se produjeron numerosos retrasos en vuelos debido a demoras en el deshielo de los aviones, mientras que la acumulación de nieve en las carreteras causó interrupciones del tráfico en casi todo el país.

Las conexiones de transporte entre el interior de Croacia y la costa de Dalmacia han quedado bloqueadas, y durante la noche del miércoles un tren de alta velocidad con pasajeros que viajaban de Zagreb a Split quedó inmovilizado por las fuertes nevadas y vientos huracanados.

Las autoridades croatas también cerraron la autopista que conecta la capital, Zagreb, con la ciudad adriática de Split.

Fuertes nevadas han azotado algunas partes de República Checa en la mañana del viernes, desplazándose hacia el este desde Bohemia occidental y causando problemas generalizados de tráfico.

Los equipos de carretera comenzaron a despejar la nieve durante la noche del jueves, pero la nieve recién caída y la mala visibilidad siguieron provocando numerosos accidentes.

Rumanía está atravesando un episodio de fuertes heladas, ventiscas y nevadas que han afectado a 32 localidades, y más de 1.000 hogares en la zona centro del país se encuentran sin electricidad debido a daños en la red.

El pronóstico es que más de la mitad del país quede afectado por frío extremo hasta el 12 de enero, con temperaturas que pueden llegar hasta los 18 grados bajo cero.

'Elli' afecta también a Austria, donde la noche del jueves se registró una de las más frías desde comienzos de los años 2000, con una temperatura mínima de -27,9 grados en la región de Alta Austria.