Nueve jóvenes futbolistas de clubes regionales suizos, entre los fallecidos del incendio en Crans-Montana

Nueve jóvenes futbolistas suizos se encuentran entre las 40 personas que perdieron la vida en el trágico incendio de un bar en Crans-Montana (Suiza) durante la madrugada del día de Año Nuevo, según informó este viernes la Federación Suiza de Fútbol.

"Lloramos y nos solidarizamos con todas las víctimas y heridos del incendio de Crans-Montana, así como con sus familias. Nueve jóvenes futbolistas suizos de tres clubes regionales del oeste de Suiza también perdieron la vida y varios más resultaron heridos. Estamos con las familias y los clubes, hoy, mañana e incluso cuando las cosas se calmen", lamentó el organismo en su perfil oficial de 'X'.

El viernes ha sido declarado día de luto nacional por las víctimas mortales y los casi 120 heridos, casi todos ellos adolescentes o jóvenes adultos. Por la tarde, se espera que alrededor de 1000 familiares y altos cargos políticos asistan a un funeral en la localidad de Martigny, cerca de Crans-Montana. Entre los invitados se encuentran los presidentes de Francia e Italia, Emmanuel Macron y Sergio Mattarella.