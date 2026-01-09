La mayoría de las muertes en la ofensiva armada reciente se concentró en Nattalin, donde miembros de la Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF) asaltaron una comisaría y desataron un enfrentamiento prolongado que duró alrededor de cuatro horas, con un saldo de aproximadamente veinte militares fallecidos. Este ataque formó parte de una operación mayor del PDF, ejecutada en la región de Bago, al sur de Birmania, en un contexto marcado por el temor de la población y la proximidad inmediata de una nueva fase electoral impulsada por la junta militar. El número total de militares birmanos muertos en estos ataques supera los cuarenta, según reportó el portal noticioso Irrawaddy.

De acuerdo con Irrawaddy, los combates se produjeron a solo dos días de la segunda fase de las elecciones organizadas por el gobierno militar, surgido tras el golpe de Estado de 2021. El PDF, brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), realizó ataques coordinados en tres localidades próximas a la carretera principal que une Rangún con Pyay. Las acciones incluyeron emboscadas y ofensivas directas contra bases y posiciones militares de la junta, exacerbando la preocupación por la seguridad, tanto en las filas del ejército gobernante como entre los habitantes de los alrededores.

En la localidad de Minhla, las fuerzas opositoras atacaron un puesto policial en el cruce de Sitkwin. En este enfrentamiento, al menos diez militares y un miembro del PDF perdieron la vida. Estas acciones, subrayó Irrawaddy, forman parte de una de las mayores operaciones rebeldes registradas en la zona desde la instauración del gobierno militar, e intensificaron el clima de incertidumbre alrededor de la infraestructura electoral y la integridad de los comicios previstos.

El PDF está alineado con el Gobierno de Unidad Nacional, compuesto en parte por antiguos parlamentarios depuestos por los militares en el golpe de 2021. Este grupo se autodefine como la autoridad legítima del país y emplea ofensivas armadas para desafiar la continuidad en el poder de la junta. Según lo consignado por Irrawaddy, los ataques coincidieron con el desplazamiento de civiles de las áreas cercanas, quienes buscan resguardarse de los combates directos y los bombardeos en los alrededores de Bago.

La región afectada incluye las ciudades de Zigon y Minhla, ambas llamadas a participar en la votación prevista para el domingo que sigue a los ataques. Estas acciones armadas y el ambiente de hostilidad han incrementado el éxodo de pobladores, quienes, ante la escalada de violencia y el temor a represalias, abandonan sus hogares y buscan refugio en zonas más seguras.

El calendario electoral en Birmania ha sufrido diversas interrupciones, con la convocatoria de estos comicios anunciada oficialmente en julio tras demoras acumuladas. El proceso electoral se organiza en tres fases diferenciadas: la primera se celebró el 28 de diciembre, mientras que la última está programada para el 25 de enero. Las autoridades militares defienden que este proceso contribuirá al restablecimiento de un sistema de partidos múltiples en el país. Sin embargo, numerosos grupos críticos, incluidos el NUG y otros opositores, sostienen que la verdadera intención de la junta es asegurar su permanencia en el poder bajo un nuevo marco de legalidad, y han hecho llamados reiterados a la población para que se abstenga de concurrir a las urnas.

Irrawaddy detalló que la crisis política birmania se agrava debido al golpe de Estado ejecutado por los militares con el objetivo de invalidar los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020. En aquellos comicios, la Liga Nacional para la Democracia (LND) consiguió la victoria, lo que desencadenó la intervención de las fuerzas armadas y marcó el inicio de una etapa prolongada de inestabilidad institucional y enfrentamientos armados en diferentes regiones del país.

El medio señaló que la ofensiva reciente no solo refleja el aumento de la capacidad operacional del PDF, sino también la creciente polarización en una sociedad profundamente afectada por la violencia y la fragmentación política. La persistencia en el uso de la fuerza y el rechazo de sectores opositores al proceso electoral indican que la resolución del conflicto y la pacificación de Birmania continúan muy alejadas. Los desplazamientos masivos de civiles, como expuso Irrawaddy, constituyen una de las consecuencias inmediatas de los combates y refuerzan el ambiente de inseguridad que rodea las etapas sucesivas del proceso electoral.