Los obispos españoles celebrarán la próxima semana en Segovia su tanda anual de ejercicios espirituales

El vicario general de la diócesis de Getafe, el sacerdote Francisco Javier Mairata, tendrá a su cargo la conducción de las jornadas reflexivas en Segovia, donde los obispos españoles se reunirán para participar en su tanda anual de ejercicios espirituales. Según informó la Conferencia Episcopal Española (CEE), este encuentro se desarrollará entre el 11 y el 17 de enero y reunirá a los prelados en un contexto de meditación y oración, tal como sucede cada año al iniciar el calendario.

La CEE detalló que la organización del retiro corresponde al órgano episcopal, que establece la convocatoria y la agenda para todos los obispos de España. El medio informó que esta práctica grupal responde a una tradición que la Conferencia mantiene habitualmente, buscando fortalecer la dimensión espiritual de los miembros del episcopado al comienzo de cada nuevo ciclo de trabajo pastoral.

De acuerdo con la información consignada, la selección de Francisco Javier Mairata para dirigir estas jornadas otorga un enfoque particular a la edición de este año. El sacerdote, en su rol de vicario general en la diócesis de Getafe, ostenta experiencia en asesoramiento y formación espiritual, lo que lo posiciona como responsable de guiar las actividades centrales y las dinámicas de reflexión de los asistentes.

La sede elegida para este encuentro anual es la ciudad de Segovia, que ha acogido en distintas ocasiones anteriores diversas actividades formativas y de retiro para la Iglesia española. La elección de este espacio, según publicó la CEE, busca favorecer el ambiente de recogimiento necesario para estos ejercicios, en los que la agenda de los prelados se centra exclusivamente en la oración, la reflexión individual y la escucha de meditaciones guiadas por el director del retiro.

Durante la semana de ejercicios, los obispos españoles suspenden sus actividades ordinarias en sus respectivas diócesis para dedicar tiempo a esta programación espiritual común. Según detalló la CEE, los ejercicios espirituales permiten la renovación interior y la profundización en los compromisos asumidos dentro de la vida eclesial, además de propiciar momentos de diálogo fraterno entre los participantes.

La Conferencia Episcopal Española subraya en sus comunicaciones la relevancia que este tipo de encuentros supone para el impulso y el acompañamiento espiritual de los obispos, quienes regresan a sus diócesis una vez concluida la tanda, con nuevas pautas e inspiración para el desarrollo de sus responsabilidades pastorales durante el año.

De esta forma, la convocatoria de este retiro anual organizado por la CEE representa una de las actividades más formativas y cohesionadoras del calendario episcopal, según consignó el propio organismo. La presencia de los obispos y la conducción de Francisco Javier Mairata marcarán el desarrollo de las jornadas en Segovia, afianzando la práctica de ejercicios espirituales como parte fundamental del inicio del nuevo ciclo eclesiástico en España.