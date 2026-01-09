Agencias

Liga F incorpora un dron de última generación para dar "un nuevo paso adelante" en sus retransmisiones

A partir del próximo fin de semana, partidos clave contarán con imágenes aéreas únicas gracias a la tecnología DJI Mini 5 Pro, iniciativa que busca transformar la experiencia audiovisual y elevar los estándares de las transmisiones del fútbol femenino

El dispositivo DJI Mini 5 Pro, aprobado para sobrevolar personas y diseñado para capturar tomas aéreas con una perspectiva similar a las populares “skycam”, debutará oficialmente en el fútbol femenino español desde la jornada 15 de la Liga F Moeve. Según informó Liga F a través de su nota de prensa, este dron de última generación se utilizará inicialmente en el partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad de este sábado en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares, con una transmisión a cargo de DAZN, TEN, Gol Play y ETB1. El objetivo, según la organización, consiste en aportar imágenes inéditas y enriquecedoras a la cobertura televisiva, enmarcando la iniciativa dentro de la búsqueda de una experiencia audiovisual más inmersiva para la audiencia.

El medio detalló que la introducción del DJI Mini 5 Pro forma parte de una estrategia para fortalecer la innovación y la mejora constante del producto audiovisual en la Liga F. Desde este fin de semana, el dron se desplegará en los partidos “más destacados” de la competición, contribuyendo a una iniciativa pionera en el fútbol español según remarca la organización. Gracias a su capacidad para operar en zonas exteriores al terreno de juego y realizar intervenciones selectivas durante jugadas relevantes, el dispositivo ofrecerá nuevas perspectivas que enriquecen la narrativa visual del juego y buscan acercar aún más la acción al espectador.

De acuerdo con la nota difundida por Liga F, el uso del dron estará bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad. El DJI Mini 5 Pro mantendrá una altura aproximada de 20 metros mientras el balón esté en juego y evitará sobrevolar las gradas o las áreas del campo. Las operaciones estarán respaldadas por la experiencia de Mediapro, empresa que acumula trayectoria en la organización y producción de eventos deportivos de gran envergadura, validando así todas las garantías necesarias para una implementación segura y eficiente de esta tecnología.

La incorporación de este recurso tecnológico, reportó Liga F, apunta no solo a la mejora técnica de las retransmisiones, sino también a una apuesta decidida por la visibilidad y proyección del fútbol femenino en España. Al ofrecer un producto audiovisual que se acerca a los estándares de las grandes competiciones internacionales, la organización busca impulsar la excelencia en la difusión y el seguimiento de sus eventos deportivos. Según el comunicado, esta estrategia se alinea con el compromiso de Liga F de elevar la calidad de las producciones y ofrecer a aficionados y seguidoras nuevas formas de disfrutar y analizar los partidos.

El despliegue del dron comenzará a implementarse desde la jornada número 15 de la Liga F Moeve, según indicó el medio. Se prevé que esta innovación ponga a disposición de la cobertura televisiva recursos visuales nunca antes vistos en la liga, incorporando ángulos inéditos para el análisis táctico y acercando la emoción del juego a quienes siguen el fútbol femenino por televisión.

Tal como remarcó Liga F en su página web, esta iniciativa representa una apuesta integral por la modernidad y el atractivo del producto deportivo nacional, reforzando la conexión del fútbol femenino con el público y adaptándose a los estándares tecnológicos de transmisiones internacionales. El comunicado subraya que la introducción del DJI Mini 5 Pro se inserta dentro de una tendencia internacional donde la tecnología juega un papel cada vez más relevante en la experiencia audiovisual de los deportes profesionales.

