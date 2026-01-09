La madre del pequeño Gabriel pide denunciar un perfil falso en redes sociales usando el nombre de su asesina

Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, ha publicado en sus redes sociales un llamamiento para que los usuarios ayuden a denunciar un perfil falso en Instagram que utiliza supuestamente la identidad de la mujer que asesinó a su hijo y difunde imágenes del menor fallecido.

Ramírez ha publicado capturas de pantalla del perfil y ha pedido apoyo explícito para que la red social elimine esa cuenta, ante el "terrible dolor" que le provoca "ver esa barbaridad". "Desgraciadamente hay quien no tiene ni corazón, ni alma, ni empatía y, por supuesto, ningún respeto a mi pequeño Gabriel", ha escrito la madre en su mensaje.

La cuenta, que responde al nombre de usuario 'anajulia_quezada', exhibe fotografías tanto de la condenada como del pequeño y, aunque la propia Ramírez entiende que probablemente no esté gestionada por la reclusa, considera "cruel" que se utilice de este modo la imagen del menor y alerta de que el silencio ante este tipo de contenidos supone "permitir que continúen produciéndose con total impunidad", por lo que pide a los usuarios que colaboren en su eliminación.

El caso de Gabriel Cruz, conocido como 'pescaíto', conmocionó profundamente al país en 2018 cuando el niño de ocho años desapareció en Níjar (Almería) y su cuerpo fue hallado doce días después. La entonces pareja del padre del menor, Ana Julia Quezada, fue detenida y condenada en 2019 a prisión permanente revisable por su asesinato.