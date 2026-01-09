La Comunidad celebra la visita del Papa a la región: "Es una alegría para todos los madrileños"

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha celebrado este viernes la noticia de la visita de Papa León XIV a la región y ha expresado que es "una alegría para todos los madrileños".

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas desde el Parque de Bomberos de Valdemoro, tras conocerse que Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos previstos para el viaje del Papa León XIV a España este año 2026, tal y como figura en el primer borrador acordado por la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano, y que ahora enviarán al Pontífice para aportar sus "matices", según ha informado este viernes el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

"Es una alegría para todos los madrileños que el Papa visite España y visite la Comunidad de Madrid", ha señalado el consejero, quien ha subrayado que le recibirán "como se merece" y desde el Gobierno regional harán "todo el esfuerzo para que salga bien" y para recibirlo "con mucha alegría".