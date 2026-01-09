Kazuhiko Aoki, diseñador de eventos de FF9: "la CPU de PS2 era tan potente" que despertó el interés militar

En la etapa de desarrollo de Final Fantasy IX, el equipo enfrentó dificultades para acceder a una unidad de PlayStation 2 destinada a pruebas en la sede de Hawái, debido a que las restricciones de exportación consideraban a la CPU de la consola como tecnología potencialmente sensible para fines militares. Según detalló la publicación japonesa Famitsu, Kazuhiko Aoki, diseñador de eventos del juego, explicó las complicaciones técnicas y logísticas que afectaron a este icónico título lanzado en el año 2000.

De acuerdo con Famitsu, Aoki formaba parte del equipo encargado de planificar y coordinar los eventos narrativos de Final Fantasy IX. Su rol incluía colaborar con otros creativos en tramas adicionales sobre los mapas asignados, mientras que el equipo encargado del diseño de batallas trabajó de forma paralela porque ya contaba con un conocimiento sólido de la progresión de la historia, según comentó Aoki a la revista. Hironobu Sakaguchi, productor del juego, había concluido la escritura del argumento principal antes de sumar a Aoki al proyecto, lo que definió los parámetros y nombres principales de los personajes. Más adelante, Aoki decidió los apellidos de los protagonistas.

Famitsu consignó que el grupo asignado al diseño de eventos estaba compuesto por ocho personas, cada una responsable de un área específica del mapa del juego, como Alexandria o Treno. Esta distribución buscó asegurar coherencia narrativa y solidez en la construcción de alianzas y relaciones entre los personajes.

El desarrollo de Final Fantasy IX se llevó a cabo tanto en Japón como en Hawái (Estados Unidos), una práctica poco frecuente para la época. Esta colaboración internacional propició un episodio singular durante las pruebas en hardware de nueva generación. Aunque el juego se concibió para la PlayStation original, Aoki solicitó un equipo de prueba de la PlayStation 2 para verificar la compatibilidad y funcionamiento del título. Sin embargo, la llegada del equipo se vio demorada porque, según relató Aoki a Famitsu, "la CPU de la PS2 era tan potente que existía la posibilidad de que se desviara para uso militar, por lo que se restringieron las exportaciones. Tardó un poco en llegar a la sede. Era una situación complicada".

Famitsu reportó que estas limitaciones en la transferencia de hardware respondían a preocupaciones gubernamentales respecto al posible uso de tecnología de altas prestaciones en actividades de defensa. De este modo, la potencia de la nueva consola no solo generó expectativas en el sector del entretenimiento, sino también recelos oficiales que afectaron directamente el flujo de trabajo del equipo creativo.

El medio japonés también indicó que el planteamiento inicial del desarrollo preveía que Final Fantasy IX se distribuyera en cuatro discos. Este enfoque significó que el equipo debió revisar, reducir y, en ocasiones, suprimir contenido que ocupaba un espacio considerable, especialmente en lo relativo a escenas cinemáticas y componentes musicales. Estas restricciones materiales formaron parte importante del proceso de desarrollo, según relató Aoki durante la entrevista, generando ajustes continuos en los recursos utilizados y la narrativa desplegada a lo largo del juego.

Aoki, quien previamente había trabajado en Chocobo's Mysterious Dungeon, relató que la coordinación entre las sedes ubicadas a miles de kilómetros permitió un intercambio de ideas que, pese a los desafíos impuestos por las restricciones técnicas y logísticas, enriqueció el resultado final del proyecto. Las decisiones tomadas en torno a la distribución del equipo y la planificación de los discos reflejan la magnitud y las limitaciones inherentes a la industria en el cambio de milenio.

Las reflexiones compartidas por Aoki y recogidas por Famitsu ofrecen un vistazo detallado a los desafíos singulares de la época, cuando la tecnología de videojuegos alcanzaba niveles de sofisticación que ponían en alerta regulaciones más allá del entretenimiento. El aniversario número 25 de Final Fantasy IX motiva la revisión de estos episodios, destacando cómo las innovaciones técnicas y los contextos globales han influido en obras icónicas del género.