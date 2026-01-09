Feijóo afirma que no supo de la dana hasta las 20 horas del 29-O y que Mazón no le informó en "tiempo real"

La inquietud manifestada por Alberto Núñez Feijóo acerca de la limitación de las investigaciones judiciales a ciertas autoridades, sin convocar a otras figuras, fue uno de los puntos abordados durante su comparecencia ante la jueza que investiga la gestión de la inundación ocurrida en Valencia el 29 de octubre de 2024. De acuerdo con la información publicada por el medio de comunicación, Feijóo explicó que se sorprendió de que no se involucrara a más cargos en la causa.

Según reportó la fuente, Feijóo, presidente del Partido Popular, declaró mediante videoconferencia desde el Congreso de los Diputados, en respuesta a una citación judicial por parte de la jueza de Catarroja. Esta citación se realizó tras una petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que actúa como acusación particular en el procedimiento. La intervención de Feijóo comenzó poco después de las 9:30 de la mañana, después de que el grupo político Ciudadanos solicitara sin éxito que la declaración se suspendiera para que el dirigente acudiera en persona a Catarroja.

Durante su testimonio, Feijóo afirmó que tuvo conocimiento de la magnitud de la catástrofe cerca de las 20:00 horas del propio 29 de octubre, según detalló la fuente informativa. Además, precisó que la información oficial sobre lo sucedido en Valencia no le llegó de manera inmediata. Cuando se le preguntó si el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, le informó en directo de los hechos durante el día de la riada, Feijóo aclaró que no fue así. La fuente consignó que el líder del Partido Popular reconoció que no mantuvo comunicación en “tiempo real” con Mazón esa jornada concreta, y que las declaraciones previas se referían por error a los días posteriores: martes y miércoles.

En sus respuestas, Feijóo apuntó que el lunes de la riada no solicitó información a Mazón ni la recibió de su parte. Alegó que esto se debió a que desde el Gobierno central tampoco se emitieron valoraciones en el Congreso que le permitieran dimensionar la gravedad de los hechos. Añadió que la primera información de relevancia sobre la riada le llegó ya entrada la noche, y fue entonces cuando decidió contactarse con Mazón. Extendió esta comunicación a otros presidentes autonómicos que, a su juicio, podían verse afectados por las consecuencias de la riada: Emiliano García-Page, de Castilla-La Mancha, y Juanma Moreno, de Andalucía. Según el medio citado, Feijóo expresó que sus gestiones, preocupaciones y comunicaciones con otros líderes territoriales sucedieron únicamente después de enterarse de los acontecimientos.

De acuerdo con el relato proporcionado por la fuente original, Feijóo también aclaró ante la jueza que su asistencia al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) y sus declaraciones a medios se produjeron algún tiempo después de la catástrofe, no durante la jornada en que se desarrolló la riada. Sostuvo que aquel día no percibió desde el Congreso ninguna señal que le hiciera sospechar la magnitud del desastre en Valencia.

La investigación judicial continúa analizando la gestión comunicativa y administrativa tanto de las autoridades regionales como nacionales, en el contexto de la respuesta institucional durante las horas críticas que siguieron al desastre del 29 de octubre de 2024. Según detalló la fuente, la jueza mantiene la línea de investigación sobre los responsables de las decisiones adoptadas y de los flujos de información que marcaron las actuaciones de las administraciones en las primeras horas tras la inundación.

El procedimiento judicial fue abierto tras la petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, cuyos integrantes llevan la acusación particular y han pedido ampliar el foco de la causa. Tal como publicó el medio, la magistrada ha valorado distintas solicitudes para incorporar como investigados a diferentes autoridades políticas de ámbito estatal y autonómico, aunque hasta el momento el proceso no ha derivado en la imputación de nuevas figuras al margen de las ya presentes.

La comparecencia de Feijóo por videoconferencia fue autorizada por la jueza, quien rechazó la petición de Ciudadanos para que esta se produjera de manera presencial. La decisión judicial respondió a criterios de organización y agenda institucional, así como a las funciones que el líder del Partido Popular desempeña en el Congreso, según consignó la fuente original.

A lo largo de su testimonio, Feijóo reiteró que su desconocimiento inicial de la gravedad de la situación se debió tanto a la ausencia de alertas desde la Generalitat Valenciana la tarde del 29 de octubre, como a la falta de valoraciones públicas desde el Gobierno central que le hicieran advertir el desastre. El medio también reportó que el dirigente matizó las declaraciones previas realizadas a periodistas, en las cuales había afirmado recibir información en tiempo real por parte de Mazón el día de la catástrofe.

El desarrollo de la causa judicial continúa mientras la instrucción recaba nuevas pruebas y testimonios relativos a la coordinación y las comunicaciones mantenidas en las horas anteriores y posteriores a la tragedia, conforme sigue online la cobertura de los hechos en medios nacionales.