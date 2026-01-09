Empieza la ceremonia de homenaje nacional a las víctimas del incendio de un bar en Suiza

Martigny (Suiza), 9 ene.- La ceremonia de homenaje nacional a las víctimas del incendio de un bar donde murieron 40 jóvenes que celebraban la llegada del nuevo año en una localidad alpina se inició este viernes, una semana después del drama que ha enlutado a Suiza.

El presidente francés Emmanuel Macron, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y representantes políticos de 32 países y de la Unión Europea asisten a este acto ecuménico y marcado por varios momentos de piano y poesía.

Tres jóvenes que se encontraban en el lugar de la tragedia tomarán la palabra durante la ceremonia.

El incendio ocurrido en la madrugada del 1 de enero en Crans Montana, una apreciada estación de esquí que recibe a numerosos turistas durante las vacaciones de fin de año, causó también 116 heridos, entre los cuales 83 siguen hospitalizados con heridas graves.

En Crans Montana, cientos de personas siguen en directo la ceremonia a través de pantallas colocadas donde se ha instalado un memorial de las víctimas.

Poco después de iniciarse la ceremonia, las campanas de todas las iglesias de Suiza repicaron durante cinco minutos y se observó un minuto de silencio, e incluso los trenes -conocidos por su gran puntualidad- pararon un minuto.

Por la mañana, la pareja de copropietarios del bar Le Constellation fueron interrogados en el marco de la investigación penal en su contra por los posibles delitos de homicidio por negligencia, incendio por negligencia y lesiones corporales por negligencia.