El tráfico de camiones cae un 88% este viernes en el Port de Tarragona por las protestas agrarias

El Sistema de Entrega de Agroalimentarios (SEA) del Port de Tarragona reportó este viernes una disminución del 77,82% en las entregas de cereales a camiones en comparación con el mismo día del año anterior, con solo 173 operaciones registradas hasta las 13 horas, frente a las 780 que se contabilizaban hace un año. Esta abrupta caída se inscribe en el contexto de la segunda jornada consecutiva de protestas agrarias que afectan la región y que han generado un notable descenso en la circulación de vehículos pesados en la principal infraestructura logística de Tarragona. Según informó la entidad portuaria mediante un comunicado, el tráfico de camiones en las instalaciones experimenta una reducción del 88,14% interanual hasta las 13 horas de este viernes, como resultado directo de las movilizaciones rurales que bloquean los accesos clave.

De acuerdo con la información brindada por el Port de Tarragona, hasta la primera parte del día solo 144 camiones lograron entrar al recinto portuario, en contraste con los 1.183 que accedieron en la misma fecha del año anterior. Las salidas también muestran un descenso similar: 131 camiones abandonaron el puerto, mientras que en el mismo periodo de 2023 la cifra alcanzó los 1.137 vehículos. Estos datos reflejan el impacto de las medidas de presión impulsadas por los agricultores, quienes desde el jueves han intensificado su presencia en las inmediaciones y obstruido varias rutas de acceso al enclave logístico.

El medio detalló que el Plan de Autoprotección del Port de Tarragona permanece operativo en fase de alerta para responder a las complicaciones derivadas de estas protestas. Esta situación implica el fortalecimiento de los dispositivos de vigilancia, con un incremento en el número de efectivos de la policía portuaria patrullando el recinto para garantizar la seguridad y la integridad de las instalaciones frente a posibles incidencias derivadas de las movilizaciones.

Según consignó el comunicado del puerto, desde el inicio de las protestas agrarias, al menos cinco vías principales en Catalunya se encuentran bloqueadas por los manifestantes. Cada una de las cuatro provincias catalanas registra al menos un corte en vías estratégicas desde la madrugada de este viernes, afectando significativamente la fluidez del transporte de mercancías y, en particular, el tránsito de productos agroalimentarios con destino a las instalaciones portuarias. Esta situación genera retos logísticos adicionales tanto para el sector del transporte como para los operadores agroindustriales, que dependen de la continuidad operativa de estos corredores para mantener la cadena de suministro.

Las protestas, organizadas por colectivos de agricultores, buscan llamar la atención de las autoridades sobre las demandas del sector rural en materia de políticas agrarias y condiciones de mercado. La interrupción del tráfico pesado en el Port de Tarragona evidencia las repercusiones que la movilización social tiene sobre la economía local, especialmente en sectores clave como el comercio internacional de materias primas y productos agroalimentarios, según analizó la entidad portuaria en su balance de la jornada.

El impacto sobre la gestión diaria de las instalaciones se refleja también en la cantidad de entregas gestionadas por el SEA, que administra la logística de cereales y otros productos agroalimentarios. De acuerdo con el Port de Tarragona, la drástica caída en el volumen de entregas y el número de camiones gestionados durante la protesta pone de manifiesto la dependencia de estas actividades respecto a la movilidad en las carreteras de acceso al puerto.

Hasta el momento, el puerto mantiene activo su protocolo de seguridad mientras no se haya restablecido la normalidad en las operaciones logísticas y de transporte. Portavoces de la entidad han explicado, según reportó el propio Port de Tarragona en su comunicado, que la continuidad de los bloqueos podría prolongar la situación de excepcionalidad, afectando tanto la planificación como la eficiencia operativa en las próximas jornadas.

El refuerzo de la vigilancia y el despliegue de policía portuaria se orientan, según destacó la entidad, a preservar la seguridad en el recinto y gestionar de modo coordinado cualquier incidencia derivada del contexto de protesta. Tanto los responsables logísticos como las autoridades portuarias continúan evaluando el desarrollo de los acontecimientos y su impacto sobre el flujo comercial habitual del Port de Tarragona.

Las movilizaciones de agricultores en Catalunya forman parte de un movimiento más amplio que involucra a distintos territorios en reclamaciones sectoriales. El Port de Tarragona subrayó que esta coyuntura excepcional afecta de manera transversal a la actividad económica y a los actores integrados en la cadena logística, aguardando que la resolución de los bloqueos permita retornar a los índices habituales de circulación en uno de los enclaves logísticos más relevantes del noreste peninsular.