El papa avisa de que el principio que prohibía el uso de la fuerza para violar las fronteras se ha roto

Ciudad del Vaticano, 9 ene (EFE).- El papa León XIV advirtió este viernes ante el cuerpo diplomático en el Vaticano de que se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial "que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas".

Además, el pontífice señaló la debilidad del multilateralismo como "un motivo de especial preocupación" a nivel internacional, al tiempo que alertó sobre el resurgir de la guerra como un medio para resolver conflictos.

"La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende", alertó León XIV ante los embajadores y agregó que "la diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados".

El papa lamentó que la paz ya no se busca "como un regalo" y "un bien deseable en sí mismo", sino "mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio".

"Esto compromete gravemente el estado de derecho, que es la base de toda convivencia civil pacífica", añadió el pontífice.

Además, insistió en que fue precisamente esta actitud la que llevó a la humanidad a la "tragedia" de la Segunda Guerra Mundial" y que de esas cenizas nació la Organización de las Naciones Unidas.

En esta línea, el papa pidió especial atención al derecho internacional humanitario, que dijo "no puede depender de las circunstancias ni de intereses militares y estratégicos".

Sobre el multilateralismo, insistió en que su propósito es "proporcionar un lugar donde las personas puedan reunirse y dialogar" y que para entablar dicho diálogo es necesario "que haya acuerdo sobre las palabras y los conceptos que se utilizan".

En su discurso, el pontífice citó las reflexiones de san Agustín sobre la naturaleza de la guerra: "Incluso aquellos que buscan la guerra no pretenden otra cosa que vencer, y lo que ansían es llegar a una paz cubierta de gloria", señaló, citando el pensamiento del teólogo del siglo V.

León XIV, que pertenece a la Orden de los Agustinos, también recordó las advertencias del teólogo sobre los "graves peligros para la vida política" que entrañan "las falsas representaciones de la historia, el nacionalismo excesivo y la distorsión del ideal del líder político".

"Ahora, como entonces, nos encontramos en una era de movimientos migratorios generalizados; como entonces, vivimos en una época de profundo reajuste de los equilibrios geopolíticos y los paradigmas culturales; como entonces, no estamos, en la conocida expresión del papa Francisco, en una época de cambio sino en un cambio de época", recalcó. EFE

Ciudad del Vaticano, 9 ene (EFE).- El papa León XIV insistió este viernes en la "urgente necesidad" de un alto el fuego inmediato en Ucrania y apeló a la comunidad internacional para que "no vacile en su compromiso de buscar soluciones justas y duraderas".

"Hago un vehemente llamamiento a la comunidad internacional para que no vacile en su compromiso de buscar soluciones justas y duraderas que protejan a los más vulnerables y devuelvan la esperanza a las personas afectadas", expresó el pontífice en una audiencia con el Cuerpo Diplomático en el Vaticano.

León XIV destacó que la "mentalidad de confrontación" es "el precursor de toda guerra", y subrayó que este fenómeno es evidente en muchos contextos, como en "la guerra en curso en Ucrania y el sufrimiento infligido a la población civil".

"Ante esta trágica situación, la Santa Sede reafirma con firmeza la urgente necesidad de un alto el fuego inmediato y de un diálogo motivado por una búsqueda sincera de caminos que conduzcan a la paz", afirmó.

Además, reiteró la "plena disponibilidad" de la Santa Sede para apoyar "cualquier alternativa" que promueva la paz y la armonía entre las naciones.

En cuanto a la situación en Oriente Medio, el pontífice lamentó que, "a pesar de la tregua anunciada en octubre", la población civil "siga sufriendo una grave crisis humanitaria", lo que se suma al sufrimiento ya experimentado.

"La Santa Sede está especialmente atenta a cualquier iniciativa diplomática que busque garantizar a los palestinos de la Franja de Gaza un futuro de paz duradera y justicia en su propia tierra, así como a todo el pueblo palestino y al pueblo israelí", afirmó León XIV ante los embajadores.

Finalmente reiteró que la solución de dos Estados "sigue siendo la perspectiva institucional para satisfacer las legítimas aspiraciones de ambos pueblos", pero lamentó el aumento de la violencia en Cisjordania contra la población civil palestina, "que tiene derecho a vivir en paz en su propia tierra".

Ciudad del Vaticano, 9 ene (EFE).- El papa León XIV pidió este viernes que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas" y subrayó que el tráfico de drogas es una de las principales causas de la crisis que afecta al país.

En su intervención, León XIV expresó su profunda preocupación por el aumento de las tensiones en el Caribe y otras zonas de la costa americana, e insistió en la necesidad de buscar soluciones políticas pacíficas a la situación actual, "teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas".

"Esto es especialmente válido para Venezuela, tras los recientes acontecimientos. Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia", afirmó.

El pontífice estadounidense y con nacionalidad peruana recordó a los dos primeros santos venezolanos que él mismo canonizó el pasado mes de octubre, José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles, destacando que pueden servir de "inspiración" en estos tiempos.

"De este modo, se podrá construir una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad, y así salir de la grave crisis que aflige al país desde hace muchos años", añadió.

Sobre las causas de la situación en Venezuela, León XIV aseveró que el tráfico de drogas es, "sin duda", uno de los motivos principales, calificándolo como una "lacra para la humanidad" que requiere un compromiso conjunto de todos los países para erradicarlo y "evitar que millones de jóvenes de todo el mundo se conviertan en víctimas del consumo de drogas".

"Junto a estos esfuerzos, debe haber una mayor inversión en desarrollo humano, educación y creación de oportunidades de empleo para personas que, en muchos casos, se ven envueltas en el mundo de las drogas sin saberlo", concluyó.

También citó otras crisis de la región, como la "desesperada situación en Haití", marcada por "múltiples formas de violencia, desde la trata de personas hasta el exilio forzoso y los secuestros".

"En este sentido, espero que, con el apoyo necesario y concreto de la comunidad internacional, el país pueda adoptar lo antes posible medidas necesarias para restablecer el orden democrático, poner fin a la violencia y lograr la reconciliación y la paz", concluyó.