El Gobierno espera que el valenciano Ernesto Gorbe y el resto de españoles liberados en Venezuela "lleguen cuanto antes"

Antes de su partida hacia España, las autoridades confirmaron que los cinco ciudadanos españoles liberados en Venezuela, entre los que se incluye a Ernesto Gorbe Cardona, se dirigían al país tras recibir la autorización del nuevo gobierno venezolano liderado por Delcy Rodríguez. Según comunicó el Ministerio de Exteriores el pasado jueves, las gestiones para facilitar el traslado de los liberados ya se encontraban finalizadas y el grupo emprendió el vuelo hacia territorio nacional. La información fue corroborada por representantes gubernamentales, quienes ofrecieron detalles sobre la situación de los liberados y el proceso de repatriación, según publicó la agencia EFE.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, expresó su expectativa de que tanto el valenciano Ernesto Gorbe Cardona como el resto de los ciudadanos españoles se reúnan pronto con sus familias en España, de acuerdo con lo consignado en rueda de prensa posterior al anuncio de Exteriores. Bernabé especificó que, de acuerdo al Ministerio de Exteriores, la llegada de los españoles ocurrirá en breve y señaló que existen garantías acerca de su estado de salud. También resaltó el trabajo realizado por el ejecutivo de Pedro Sánchez en la resolución del caso.

El Ministerio de Exteriores informó que el grupo de liberados está compuesto por los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, quienes habían sido detenidos en septiembre de 2024 bajo la acusación de supuesta participación en un complot contra el gobierno de Nicolás Maduro; el marino canario Miguel Moreno Dapena, capturado en junio de ese año durante una exploración de pecios en aguas venezolanas; y Ernesto Gorbe Cardona, arrestado en diciembre de 2024. El departamento dirigido por José Manuel Albares fue el encargado de proporcionar la relación de nombres y la cronología de los acontecimientos, según reportó el propio despacho oficial.

De acuerdo con la explicación del Ministerio de Exteriores, la liberación y posterior traslado a España se produjeron tras una serie de gestiones diplomáticas intensificadas después del cambio de administración en Venezuela. El recién constituido gobierno encabezado por Delcy Rodríguez tomó la decisión de liberar a los cinco españoles, hecho que coincidió con la actual coyuntura política tras los recientes acontecimientos en el país sudamericano. Las autoridades españolas subrayan la colaboración entre los cuerpos diplomáticos y el gobierno venezolano para culminar el proceso de repatriación, según reportó EFE.

Sobre el caso del valenciano Ernesto Gorbe Cardona, Pilar Bernabé insistió en que, según la información proporcionada por Exteriores y el Ministerio del Interior, todo está preparado para que los ciudadanos liberados lleguen muy pronto a España. La delegada también reiteró su confianza en el estado de salud de los repatriados y la disposición del Gobierno español para atender sus necesidades durante el periodo de adaptación tras su retorno.

El arresto de los ciudadanos españoles se remonta a diferentes meses de 2024 y responde a causas dispares. Martínez Adasme y Basoa Valdovinos fueron apresados en el contexto de investigaciones sobre actos contra el gobierno venezolano. Por su parte, Moreno Dapena fue detenido cuando buscaba restos de naufragios, mientras que la detención de Gorbe Cardona ocurrió posteriormente, en diciembre, según detalló el Ministerio de Exteriores y repitió el medio EFE.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que precedió al nombramiento de Delcy Rodríguez como nueva jefa del ejecutivo venezolano, marcó un giro en la política nacional e internacional del país caribeño y precipitó la revisión de los casos judiciales de ciudadanos extranjeros retenidos. En ese marco, la decisión de liberar a los cinco españoles figura entre los primeros pasos dados por el nuevo gabinete, de acuerdo con la versión oficial recogida por EFE.

Por la información recabada por Exteriores, la liberación se produjo mediante acuerdo entre las autoridades españolas y venezolanas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los liberados y permitir su reencuentro con sus allegados. El Ministerio también comunicó que mantiene el seguimiento de los ciudadanos en tránsito y ha dispuesto el apoyo necesario a su llegada a España.

El seguimiento del caso, tanto desde el punto de vista político como humanitario, involucró la coordinación entre el Ministerio de Exteriores, las representaciones diplomáticas y los familiares de los afectados, según explicó el gobierno español y citado por EFE. Las fuentes oficiales recalcaron que la prioridad ha sido en todo momento la protección de los derechos de los ciudadanos españoles, así como la transparencia en el manejo de la información pública sobre sus casos.

La lista de los liberados y la cronología de los hechos han sido confirmadas de manera reiterada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien compareció ante los medios para explicar los esfuerzos y contactos diplomáticos mantenidos desde la detención de los ciudadanos hasta su repatriación. El papel del ejecutivo presidido por Pedro Sánchez también se presentó como determinante en la culminación positiva de las gestiones, según declaró Bernabé en la comparecencia ante la prensa.

Los familiares de los liberados permanecen a la espera de su llegada a España, mientras representantes del gobierno y del Ministerio de Exteriores supervisan las últimas etapas del proceso. Desde las instituciones españolas aseguran que se han tomado las medidas adecuadas para recibir y prestar atención a los recién repatriados. EFE reseñó que siguen en marcha las comunicaciones entre ambas administraciones para abordar posibles incidencias posteriores y reforzar los lazos consulares bilaterales tras la liberación.

Según recogió EFE, la preocupación por el estado de los ciudadanos españoles en el extranjero ha sido tratada como un asunto de la más elevada prioridad administrativa, lo que se tradujo en múltiples gestiones diplomáticas y consulares que permitieron alcanzar la liberación. Tanto los detenidos en calidad de investigados en causas políticas como quienes fueron retenidos bajo circunstancias diferentes han recibido el mismo nivel de atención por parte del gobierno español, aseguró el Ministerio de Exteriores.

Finalmente, la información oficial publicada por EFE confirma que los cinco ciudadanos españoles liberados en Venezuela, entre ellos Ernesto Gorbe Cardona, se encuentran en tránsito hacia España tras la autorización del nuevo ejecutivo venezolano, con la expectativa de que la llegada se produzca en las próximas horas o días.