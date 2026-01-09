Buscan al agresor que ha dejado una madre y una hija en estado muy grave en Calella (Barcelona)

Fuentes oficiales explican que la búsqueda del responsable del ataque permanece activa y que los servicios de emergencias trasladaron urgentemente a las víctimas a un centro hospitalario, donde ambas se encuentran en estado muy grave. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, los hechos ocurrieron en Calella, Barcelona, cuando una madre y su hija fueron atacadas en su vivienda en la tarde del jueves, poco después de las 15:00 horas.

Según consignó el medio Europa Press, las víctimas se encuentran ingresadas con pronóstico crítico tras la agresión sufrida en el interior de su domicilio. El incidente, detalló Europa Press, provocó un amplio despliegue de los Mossos d'Esquadra, el cuerpo policial de Cataluña, así como del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), quienes atendieron a las mujeres en el lugar y organizaron su traslado inmediato al hospital.

La policía catalana, según Europa Press, mantiene el operativo para identificar y localizar al presunto autor, que tras la agresión abandonó el lugar. Hasta el momento, los agentes han intensificado las pesquisas en Calella y áreas cercanas, buscando tanto la detención del sospechoso como la clarificación del móvil detrás del ataque.

Ser Catalunya adelantó que la agresión se produjo en el interior de la vivienda familiar, generando una rápida intervención de los recursos policiales y sanitarios. Los Mossos d'Esquadra han confirmado a Europa Press tanto los hechos como la gravedad del estado de salud de las víctimas, información que aún no ha variado según los partes médicos conocidos hasta la fecha.

En tanto, los investigadores recaban testimonios e indicios en el entorno de la vivienda, y no descartan ninguna hipótesis sobre la motivación del agresor. El caso ha generado inquietud en la localidad de Calella, donde se aguardan novedades sobre el desarrollo del operativo policial.

La prioridad de las autoridades, de acuerdo con Europa Press, se centra en capturar al presunto responsable y en esclarecer las circunstancias que rodearon la agresión. Las víctimas permanecen bajo observación en el hospital y su evolución se vigila de manera constante mientras continúa la investigación.

Los Mossos d'Esquadra, según especificó Europa Press, prosiguen con la recopilación de pruebas y el análisis de datos que puedan conducir a la resolución del caso, sin hacer públicas por el momento más precisiones sobre la identidad del agresor o el vínculo con las personas agredidas.