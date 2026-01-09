Agencias

Brasil cierra 2025 con una inflación acumulada del 4,26% por la subida de precios de la vivienda

El índice que mide el avance de los precios en el país registró una disminución respecto al año anterior, explicado por el alto costo de la electricidad y aumentos en alquileres, mientras que solo artículos para el hogar mostraron descenso

Guardar

El análisis del IPCA mostró que los artículos para el hogar fueron el único rubro que experimentó una reducción de precios durante el año, con una rebaja del 0,28%, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Este comportamiento contrasta con la tendencia inflacionaria general, impulsada en gran medida por el encarecimiento de los costos de la vivienda. Así, Brasil cerró 2025 con una inflación acumulada del 4,26%, cifra afectada principalmente por el aumento en los precios vinculados a la vivienda y a los servicios asociados.

De acuerdo con el IBGE, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) registró un incremento mensual del 0,33% en diciembre, situando la inflación total anual de 2025 en el 4,26%. Este valor representa un descenso de 0,57 puntos porcentuales en comparación con el dato reportado en 2024. El instituto destacó que la categoría de vivienda tuvo un papel decisivo en estos resultados, al registrar un alza del 6,79% durante los últimos doce meses, lo cual impactó de forma considerable en el acumulado del año.

La electricidad residencial se consolidó como el subgrupo de mayor incidencia dentro de la vivienda, con un incremento anual del 12,31%. El IBGE explicó que esta variación se debió a ajustes tarifarios aplicados durante el año, los cuales oscilaron entre el -2,16% y el 21,95%. Además de la electricidad, otros componentes de la categoría, como los alquileres residenciales, experimentaron un encarecimiento del 6,06%. Las cuotas de condominio aumentaron un 5,14% y las tarifas de agua y alcantarillado se elevaron un 4,50%, según detalló el organismo.

Además de la vivienda, el grupo de educación mostró un alza significativa, con una variación positiva del 6,22% en el año. Gastos personales subieron un 5,87%, mientras que servicios y productos relacionados con la salud y el cuidado personal aumentaron un 5,59%, según consignó el medio.

En contraste, los alimentos y bebidas presentaron una desaceleración respecto al comportamiento de 2024, con una subida del 2,95%. El informe atribuye esta contención en buena medida al comportamiento de los precios de productos alimenticios adquiridos para el consumo en el hogar. Sin embargo, el coste de las comidas fuera de casa sí mostró un alza más pronunciada durante el año, con un aumento del 6,97%.

Por su parte, el Banco Central de Brasil sostuvo su postura ante la evolución de los precios y decidió mantener en 15% anual la tasa básica de interés Selic por cuarta vez consecutiva durante la reunión de política monetaria realizada a mediados de diciembre. Esta medida busca controlar las presiones inflacionarias y estabilizar la economía en el contexto de las variaciones de precios observadas durante el año, detalló el IBGE.

Temas Relacionados

InflaciónBrasilInstituto Brasileño de Geografía y EstadísticaBanco Central de BrasilIPCAViviendaPreciosElectricidad residencialAlquileres residencialesEducaciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Almeida pidió una reunión a Marlaska hace mes y medio por VioGén porque con el delegado de Gobierno "no se puede hablar"

El regidor madrileño solicitó hace seis semanas un encuentro urgente con el titular de Interior para discutir el acuerdo sobre el sistema de protección VioGén, tras denunciar la imposibilidad de resolverlo junto al delegado actual del Gobierno

Almeida pidió una reunión a

Rego tras limitar Grok su generador de imágenes con IA: "Lo llevaremos ante la justicia todas las veces que haga falta"

La responsable del área de Infancia expresa que accionará vías legales contra la plataforma de Elon Musk tras la restricción de acceso al sistema de imágenes, al tiempo que critica el intento de condicionar derechos a una membresía

Rego tras limitar Grok su

José Ramón de la Morena será premiado por la APDM por una vida dedicada a la radio deportiva

Considerado una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo, será distinguido en el décimo aniversario de los premios APDM por su legado profesional, coincidiendo con el centenario de la radio como medio masivo en España

José Ramón de la Morena

El Real Madrid recibirá al Rayo el domingo 1 de febrero a las 14.00 horas

El Real Madrid recibirá al

Tellado sugiere que Zapatero "pudo enriquecerse a costa" de Venezuela y celebra que la "lupa" judicial esté sobre él

Tellado sugiere que Zapatero "pudo