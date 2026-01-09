Bolaños asegura que la Santa Sede "anunciará oficialmente" la visita del Papa a España: "Hay conversaciones avanzadas"

En el marco de una serie de reuniones mantenidas en la Ciudad del Vaticano por parte de representantes destacados del episcopado español, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, el cardenal de Madrid, José Cobo, y el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, persisten las gestiones destinadas a concretar la próxima visita del Papa León XIV a territorio español. Según consignó el medio Cadena SER, estos encuentros sostienen el proceso de diálogo entre autoridades eclesiásticas españolas y funcionarios del Vaticano, mientras sigue abierta la expectativa ante la confirmación oficial por parte de la Santa Sede sobre los detalles y los destinos incluidos en el recorrido papal.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, manifestó en una entrevista con Cadena SER que el Vaticano "anunciará oficialmente" la visita del Pontífice a España, confirmando así el avance de las conversaciones que, según sus palabras, ya alcanzan un estadio “avanzado”. Bolaños explicó que la formalización de la visita corresponde estrictamente a la Santa Sede, que será la encargada de informar de manera pública los pormenores de la agenda, las ciudades seleccionadas y las fechas previstas.

De acuerdo con el propio ministro, los contactos entre jerarcas eclesiásticos españoles y las autoridades vaticanas han cobrado intensidad en los últimos días, lo que evidencia la prioridad que otorgan ambas partes a este posible viaje papal. El medio Cadena SER detalló que la negociación y coordinación en torno al encuentro del Papa León XIV con diferentes comunidades locales requiere una intervención directa tanto de la Conferencia Episcopal Española como de la jerarquía católica involucrada en Madrid y Barcelona.

Bolaños, responsable de las relaciones del Estado español con la Iglesia católica y otras confesiones religiosas, subrayó la relevancia institucional de que sea el propio Vaticano quien comunique oficialmente la visita, así como los términos en que se desarrollará y las ciudades incluidas en el itinerario. El ministro reiteró que, si bien las conversaciones progresan, ningún aspecto será dado a conocer hasta que la Santa Sede lo disponga formal y públicamente.

Durante su intervención en el espacio 'Hoy por Hoy', Félix Bolaños respondió sobre la posibilidad de que el Papa viaje a España, remarcando que la confirmación, la elección de fechas, las rutas específicas y las ciudades de acogida se encuentran aún pendientes de la comunicación oficial del Vaticano. Aclaró que su ministerio actúa en coordinación constante con la Iglesia y mantiene el seguimiento de todos los procedimientos administrativos y diplomáticos relacionados con la visita.

Cadena SER afirmó que la presencia de altos representantes eclesiásticos españoles en la Santa Sede resulta fundamental para definir y agilizar el proceso preparatorio de este eventual desplazamiento del Papa. Las gestiones buscan, según el medio, consensuar tanto el alcance religioso como institucional del viaje, orientándose a reforzar la colaboración entre la Iglesia española y el Vaticano.

A la espera de la información definitiva sobre el periplo papal, las autoridades gubernamentales subrayan el carácter reservado de las conversaciones y la importancia de preservar los tiempos y protocolos establecidos por la Santa Sede para este tipo de anuncios. El ministro insistió en que todo avance queda supeditado a la última aprobación y publicación oficial del Vaticano sobre el viaje del Papa León XIV a España.