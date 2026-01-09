AV. Daniel Sanders afianza su liderato en motos y mete seis minutos a Tosha Schareina en el Rally Dakar

El español Tosha Schareina había quedado rezagado en la lucha por el 'Tuareg' tras recibir una penalización de 10 minutos durante la jornada anterior, según consignó el medio AV. Este hecho alejaba de forma significativa las posibilidades del piloto de Honda en la etapa 6 del Rally Dakar, que tuvo lugar entre las localidades saudíes de Hail y Riad. La noticia más relevante del día, de acuerdo con AV, es la sólida actuación del australiano Daniel Sanders, quien se adjudicó la victoria en esta exigente etapa y amplió su ventaja al frente de la clasificación general en la categoría de motos.

El medio AV detalló que Sanders, representante del equipo KTM, registró en la sexta etapa un ritmo superior al del resto de los competidores. El recorrido de 326 kilómetros se presentó como un escenario ideal para que el piloto australiano consolidara su condición de favorito, ampliando en casi seis minutos la ventaja sobre Tosha Schareina y en casi cinco sobre el estadounidense Ricky Brabec, ambos con Honda. Brabec finalizó segundo en la etapa, acercándose parcialmente al líder, mientras que Schareina se ubicó en la tercera posición de la jornada.

Según informó AV, Sanders no solo se benefició de la velocidad mantenida durante el día, sino también de la bonificación por abrir pista, un factor que le otorgó segundos valiosos y reforzó aún más su liderato. Este desempeño ha permitido al australiano encaminarse hacia la conquista de su segundo Dakar consecutivo, tras la victoria obtenida en la edición pasada.

Con la clasificación general actualizada tras la etapa entre Hail y Riad, Brabec se mantiene como el perseguidor más cercano, aunque ahora se sitúa a más de seis minutos del puntero, publicó el medio AV. Por su parte, Schareina, tras sufrir la penalización previa, ha quedado relegado a casi 18 minutos del líder, lo que complica seriamente sus opciones en la disputa por el título del Rally Dakar en la categoría de motos.

AV precisó que la ventaja adquirida por Sanders en esta sexta etapa representa un golpe significativo en la competencia. El piloto australiano refuerza así su posición al frente del máximo rally-raid del mundo, en un contexto donde cada jornada cobra especial importancia para el desenlace de la prueba. De esta manera, Sanders se distancia tanto de Brabec como de Schareina, quienes figuran como los nombres más próximos en la clasificación, aunque con diferencias considerables de tiempo.

La etapa entre Hail y Riad, según AV, supuso un desafío en la navegación y en la resistencia física de los participantes. La gestión táctica de Sanders, sumada a la ventaja estratégica por abrir pista, marcó la diferencia respecto a sus rivales directos en una competencia donde el desgaste progresivo puede ser determinante con el avance de las etapas restantes.

Entre los datos brindados por AV, se destaca que la bonificación recibida por Sanders en la etapa jugó un papel relevante para asegurar el margen sobre sus adversarios inmediatos. La penalización sufrida por Schareina el jueves anterior se tradujo en una situación desfavorable para el piloto español de Honda, quedando prácticamente descartado de la lucha por el triunfo final según el balance general actualizado por el mismo medio.

Ricky Brabec, de acuerdo con lo consignado por AV, continúa como el principal retador en la segunda posición general, aunque la diferencia de tiempo recabada en la etapa lo obliga a buscar una estrategia más agresiva en los días siguientes si pretende recortar distancia y ponerse a la par del australiano.

La jornada, marcada por el dominio de Sanders y los contratiempos de sus principales rivales, configura un nuevo escenario en la pugna por el liderazgo en motos en el Rally Dakar. El medio AV enfatizó que la actuación del líder refuerza su condición de favorito y agudiza la exigencia para quienes buscan arrebatarle la primera posición en las etapas por venir.

El Rally Dakar continúa con las próximas etapas, en las que Sanders tendrá la responsabilidad de mantener el ritmo y la estrategia que le han permitido destacar en la edición actual, mientras Brabec y el resto del pelotón intentarán reducir la brecha establecida en una de las carreras más exigentes del calendario mundial de rally-raid.