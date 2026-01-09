AMP2. Schareina aguanta en motos por la sanción a Sanders y Al-Attiyah es nuevo líder en coches

En la etapa más reciente del Rally Dakar, el equipo de prensa de Repsol Toyota comunicó que el piloto español Isidre Esteve y su copiloto Txema Villalobos debieron abandonar la competición como consecuencia de un accidente en el kilómetro 228 de la especial. El impacto frontal contra la pared de una duna causó daños graves en el vehículo Toyota DKR GR Hilux y provocó lesiones que requirieron el traslado de ambos en helicóptero para su evaluación médica. Según este reporte, Esteve sufrió una fisura en el esternón y Villalobos resultó con un latigazo cervical. Este incidente marca un punto de inflexión para la representación española en la competencia.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el australiano Daniel Sanders, piloto de KTM, perdió la victoria de la etapa seis para motos entre Hail y Riad tras recibir una sanción de seis minutos por exceder el límite de velocidad estipulado por la organización. Esta decisión benefició al estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien fue declarado vencedor de la jornada y reduce así la diferencia en la clasificación general. Sanders, que admitió previo al veredicto que temía una penalización por haber circulado a 98 km/h en una zona limitada a 50 km/h, retiene el liderato absoluto, aunque ahora cuenta con solo 45 segundos de ventaja sobre Brabec, quien se consolida como su principal contendiente en la lucha por el título.

El escenario en la categoría de motos refleja una presión creciente para los favoritos. Tras la sanción a Sanders, la tabla general apenas experimentó modificaciones respecto a la etapa previa. Según detalla Europa Press, el argentino Luciano Benavides (KTM) ocupa el tercer lugar, separado por 10 minutos y 15 segundos del líder, mientras que el español Tosha Schareina (Honda) se sitúa cuarto, a casi 12 minutos, condicionado además por una penalización en la etapa anterior por no salir del campamento por la zona señalizada. El equipo KTM utilizó el orden de salida a su favor, con Benavides abriendo pista y Sanders aprovechando para marcar el ritmo. Durante la etapa, antes de conocerse la penalización, Sanders logró una diferencia de 4 minutos y 43 segundos sobre Brabec y casi seis minutos con respecto a Schareina, una ventaja significativa en la carrera hacia la segunda semana del rally.

En el apartado de los pilotos españoles, Edgar Canet (KTM), cuya aspiración en la general se vio comprometida por un largo retraso en la jornada anterior debido a la reparación de un problema con su neumático trasero, finalizó en la decimoquinta posición, a 18 minutos del líder. Europa Press puntualizó que este resultado lo deja fuera de la lucha por posiciones de privilegio.

En la categoría Ultimate de automóviles, el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), quien ostenta cinco títulos en la competición, se destacó en los 326 kilómetros del tramo entre Hail y Riad. El medio Europa Press describió su actuación como determinante para ascender al primer puesto de la clasificación general. Al-Attiyah superó a sus rivales directos y dejó al sudafricano Henk Lategan (Toyota), líder previo, a seis minutos en la tabla tras un día complicado en el que cedió nueve minutos respecto al piloto de Dacia.

El francés Sébastien Loeb, a bordo de otro Dacia, terminó en segundo lugar en la etapa, dos minutos detrás de Al-Attiyah. El estadounidense Seth Quintero (Toyota) concluyó tercero, distanciado por tres minutos. Nani Roma, quien compite para Ford, logró la sexta posición con un tiempo de 5 minutos y 31 segundos más que el líder del día, lo que le da solidez en la general y lo mantiene en la tercera plaza provisional, a nueve minutos de Al-Attiyah.

Carlos Sainz cerró la jornada con la séptima marca, tras perder seis minutos y medio respecto al mejor tiempo del día, lo que sitúa al piloto madrileño en el cuarto puesto de la clasificación general de coches, con una diferencia cercana a los doce minutos a recuperar en la próxima semana del Rally Dakar. Europa Press aclaró que Sainz se beneficia de la resolución de los fallos en el embrague y el motor detectados durante la etapa maratón, lo que puede mejorar su desempeño en lo que resta de competición.

La participación femenina tuvo a Cristina Gutiérrez como protagonista, finalizando a poco más de doce minutos y medio del registro de Al-Attiyah, suficiente para superar a competidores como Lucas Moraes de Dacia y colocarse entre los quince mejores de la jornada, según reportó Europa Press. Laia Sanz, conduciendo para Ebro, terminó fuera de los veinte primeros lugares en la etapa, pero logra sostenerse dentro del grupo de los veinte mejores en la clasificación total del rally.

La jornada seis del Rally Dakar presentó una combinación de penalizaciones incisivas, regresos al liderazgo y accidentes, modificando tanto las expectativas de los favoritos como la representación española en el evento. El impacto de estos hechos, consignados por Europa Press, condicionará la estrategia de los participantes en la segunda semana de competición, en un entorno que exige adaptabilidad y consistencia para aspirar al podio.