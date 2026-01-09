AMP. Schareina aguanta en motos por la sanción a Sanders y Al-Attiyah es nuevo líder en coches en el Dakar

El piloto australiano Daniel Sanders (KTM) fue sancionado este viernes con seis minutos por superar el límite de velocidad y perdió el triunfo de la etapa 6 del Rally Dakar, de 326 kilómetros entre Hail y Riad en motos, aunque mantiene el liderato en la clasificación general, siendo el triunfo del día para el estadounidense Ricky Brabec (Honda), mientras el español Tosha Schareina (Honda) mantiene sus opciones, aunque sigue lejos.

El propio Sanders reconoció en su llegada el 'vivac' que temía una sanción por superar el límite de velocidad marcado por la organización. El australiano circuló a 98 km/h por una zona limitada a 50 km/h, por lo que fue sancionado con seis minutos, en favor de Brabec, por delante de su compañero Schareina, a 1:14, y del campeón del año pasado 1:17.

Por lo tanto, apenas hay cambios en la clasificación general respecto a la etapa anterior, ya que Sanders sigue dominando, aunque solo con un colchón de 45 segundos sobre Brabec, el que parece su gran rival por el triunfo final. Tercero se sitúa el argentino Luciano Benavides (KTM), a 10:15, y Schareina es cuarto, a casi 12 minutos, después de la penalización de este jueves por no salir del campamento por la zona señalizada.

El equipo KTM aprovechó el orden de salida, con Benavides abriendo por delante de Sanders, un panorama perfecto para dejar al australiano exprimirse. Y fue una exhibición del vigente campeón de la categoría, que metió, antes de conocer la sanción, 4:43 a Brabec y casi 6 minutos a Schareina, una situación que le dejaba con una renta enorme -más de 6 minutos- de cara a la segunda semana.

No obstante, las sensaciones del australiano son inmejorables y, salvo a Brabec, obliga a Schareina y el resto a una machada que es muy complicada, pero no imposible. Por su parte, Edgar Canet (KTM), que ayer perdió horas reparando un problema con su neumático trasero que le descartó de la lucha por la general, acabó 15º la etapa a 18 minutos del líder.

AL-ATTIYAH DA UN GOLPE Y ES NUEVO LÍDER Y SAINZ CEDE MÁS TIEMPO

En la categoría 'Ultimate', fue el día del catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), cinco veces campeón del Dakar, que aprovechó los 326 kilómetros de especial entre Hail y Riad para ser el más rápido del día y auparse a lo más alto de la clasificación general.

Al mando de su Sandrider, Al-Attiyah completó una jornada soberbia, coincidiendo con un mal día del sudafricano Henk Lategan (Toyota), líder hasta este viernes y al que el catarí metió 9 minutos y quedarse ahora a 6' del piloto de Dacia. En esta sexta etapa, el francés Sébastien Loeb (Dacia) fue segundo a dos minutos y el estadounidense Seth Quintero (Toyota) cerró el podio del día a 3'.

En Ford, Nani Roma fue el mejor de la marca del óvalo, sexto a 5:31 del catarí y sigue fuerte también en la general, ahora tercero a 9 minutos. Mientras que Carlos Sainz hizo el séptimo mejor crono del día y perdió seis minutos y medio con Al-Attiyah y se coloca cuarto en la general, aunque con casi una docena de minutos a recuperar en la segunda semana de competición. La mejor noticia fue que los problemas en el embrague y el motor de la etapa maratón parecen haberse resuelto positivamente.

Sí ha sido una buena especial de la burgalesa Cristina Gutiérrez, a algo más de 12 minutos y medio de Al-Attiyah, aunque superando a otros Dacia, como el de Lucas Moraes. Una actuación que le ha permitido cerrar el 'top 15' del día. Mientras que Laia Sanz (Ebro) acabó fuera del 'top 20', pero aguanta en la general dentro de los 20 mejores pilotos.