(AMP) Planas aborda con CCOO y UGT la propuesta de la CE para la futura PAC y el acuerdo UE-Mercosur

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido este viernes con dirigentes de Comisiones Obreras de Industria y de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT) con los que ha abordado la propuesta de la Comisión Europea (CE) para la futura Política Agrícola Común (PAC), así como el acuerdo comercial con Mercosur.

En concreto, esta reunión se enmarca dentro de la ronda de contactos que mantiene el titular de Agricultura con agentes representativos del sector para abordar los principales retos de la agricultura y la ganadería españolas.

De esta forma, el tema central del encuentro ha sido la propuesta inicial presentada por la Comisión Europea para la PAC a partir de 2028, que España ya ha rechazado al no contar con una dotación económica suficiente y porque no continúa la línea de trabajo que el propio órgano europeo abrió con el diálogo estratégico sobre la agricultura. Durante la reunión, se ha analizado la aplicación de la condicionalidad social de la PAC.

Además en la reunión con CCOO y UGT se han abordado cuestiones comerciales como las repercusiones que tendrá para el sector agrario el acuerdo entre la UE y Mercosur y otros asuntos relacionados con la situación laboral en el ámbito agroalimentario.

Por su parte, el secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, ha insistido en la necesidad de que se asegure la condicionalidad social de la Política Agrícola Común (PAC), se garantice la protección de los empleos en Europa y se refuerce significativamente el respeto a los derechos de las personas trabajadoras y a los compromisos laborales.

En la reunión, según informa el sindicato, Planas ha ratificado el compromiso que adquirió con UGT FICA para la creación de un Observatorio del Sector Agroalimentario como foro permanente de dialogo sectorial por ser un instrumento de diagnóstico y análisis de las necesidades de empresas y trabajadores imprescindible para el diálogo social en el sector.

Mientras que el secretario general de CCOO de Industria, Fran San José, ha insistido en el encuentro en la necesidad de regular el sector primario a través de un convenio estatal, una actividad que, lamentablemente, se caracteriza por sus bajos salarios y por sus malas condiciones laborales.

En este contexto, ha reclamado a Planas que haga lo que esté en su mano para facilitar una negociación que se dilata en el tiempo y que se alarga de forma innecesaria.