Almeida pidió una reunión a Marlaska hace mes y medio por VioGén porque con el delegado de Gobierno "no se puede hablar"

La demora en la autorización para que el Ayuntamiento de Madrid se incorpore al sistema de protección VioGén ha llevado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a reiterar públicamente su petición de reunirse con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según detalló el medio de comunicación, Martínez-Almeida expresó que ha esperado aproximadamente mes y medio por una respuesta a su solicitud de encuentro, tras considerar inviable una solución mediante conversaciones con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Tal como informó el medio, el alcalde de Madrid relató a la prensa desde Ventas que, durante un acto reciente en el que coincidió con Grande-Marlaska, le solicitó de manera directa la celebración de una reunión para debatir sobre la integración de la ciudad al sistema VioGén. Este mecanismo estatal permite el seguimiento y protección de víctimas de violencia de género, coordinando la labor policial entre administraciones. De acuerdo con lo expuesto por el edil, transmitió al ministro su intención de evitar controversias y subrayó que el asunto había sido previamente consensuado por el Ayuntamiento con la Secretaría de Estado de Seguridad. Sin embargo, aseguró que el avance del acuerdo se detuvo en la Delegación del Gobierno, que reabrió el proceso sin explicación clara.

Almeida describió que, ante la falta de avances y la ausencia de una respuesta directa de Grande-Marlaska tras el encuentro privado, decidió hacer pública su demanda para acelerar la resolución del convenio. “Hago en público lo que hice en privado hace apenas un mes y medio, pedírselo en público a Fernando Grande-Marlaska al no haber tenido respuesta en privado, para que nos volvamos a reunir y renovar el convenio VioGén”, precisó. Según publicó el medio, el alcalde insistió en que la actitud del delegado del Gobierno ha representado un obstáculo para cerrar el acuerdo, situación que atribuyó al propio Francisco Martín.

El convenio VioGén busca establecer un marco de colaboración entre cuerpos de seguridad municipales y estatales para reforzar la atención a víctimas de violencia de género. El proceso de incorporación de Madrid a este sistema ha requerido extensas negociaciones entre diversas instancias de la administración local y estatal. Según consignó el medio, Martínez-Almeida remarcó que el Ayuntamiento contaba con un acuerdo cerrado con la Secretaría de Estado de Seguridad y que, sólo al llegar el documento a la Delegación del Gobierno, se presentaron nuevas exigencias o se reabrió el debate, sin justificación suficiente por parte del delegado.

El regidor madrileño afirmó que Grande-Marlaska, en el momento de su encuentro, le aseguró que habría una llamada y una reunión para abordar el asunto, aunque hasta la fecha no se concretó esa comunicación oficial. Entretanto, la falta de una solución mantiene a la ciudad fuera de la colaboración directa con el sistema VioGén, lo que, según confirmó el alcalde al medio, prolonga la situación de incertidumbre respecto a la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género en Madrid en el marco del convenio estatal.

El desacuerdo institucional entre los responsables municipales y la Delegación del Gobierno resalta tensiones en los procesos de cooperación en materia de seguridad y atención a la violencia de género. El medio destacó que Martínez-Almeida defendió la postura del Ayuntamiento, indicando que la negativa o la demora en la firma por parte del delegado ha impedido avanzar en un tema ya resuelto por las partes técnicas y políticas implicadas en el Ministerio del Interior.